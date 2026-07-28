Biste li ga prepoznali? Pobijedio je u Big Brotheru, a prošle godine smo ga opet gledali u jednom reality showu

Hamdija Seferović, jedno od najprepoznatljivijih i najomiljenijih lica s hrvatske reality scene, ponovno je aktivan na društvenim mrežama, a njegova posljednja objava izazvala je znatiželju vjernih pratitelja. Na fotografiji, snimljenoj kao selfie iz automobila, Hamdija pozira s neutralnim, gotovo zamišljenim izrazom lica, gledajući direktno u kameru. Odjeven u tamnu majicu i elegantan sako s ukrasnom trakom na reveru, Seferović odaje dojam opuštenosti, a zamućena pozadina zelenila kroz prozor automobila sugerira da je fotografija nastala spontano. Ono što je posebno zaintrigiralo njegove pratitelje jest činjenica da uz fotografiju nije ostavio nikakav opis. U maniri čovjeka koji djela stavlja ispred riječi, Hamdija je dopustio slici da govori sama za sebe, ostavljajući prostor za interpretaciju. Iako je objava bez teksta, nije ostala bez odjeka; u komentarima se odmah javio pratitelj koji mu je ostavio poruku podrške, pokazujući da je Hamdijina publika i dalje uz njega.

Mnogi Hamdiju pamte kao simpatičnog i karizmatičnog pobjednika druge sezone reality showa "Big Brother" davne 2005. godine. Tijekom 118 dana provedenih u izolaciji, svojom je iskrenošću, izravnošću i humorom osvojio srca gledatelja diljem zemlje. Njegova pobjeda imala je i veći društveni značaj, budući da je bio prvi Rom koji je pobijedio u tom natjecanju u Hrvatskoj, a taj je trenutak bio viđen kao važan korak naprijed u reprezentaciji i prihvaćanju romske zajednice. Nakon velike pobjede i slave koja je uslijedila, Hamdija se svjesno povukao iz javnog života.

Fokus je prebacio na obitelj i posao. Godinama je gradio uspješnu karijeru kao poduzetnik, vodeći poslove s trgovinama odjeće i apartmanima u svom rodnom Rovinju. U međuvremenu se ostvario i u ulozi djeda, što s ponosom ističe, pokazujući da mu je obiteljski život uvijek bio na prvom mjestu. Dugo se činilo da je televizijsku karijeru ostavio daleko iza sebe, no na oduševljenje brojnih obožavatelja, odlučio se vratiti.

FOTO Bujne obline Nives Celzijus cure na sve strane, obožavatelji: 'Može broj?'

Nakon gotovo dva desetljeća medijske stanke, Seferović se prošle godine vratio na male ekrane. U svibnju 2025. pridružio se popularnom RTL-ovom showu "Farma" u ulozi trgovca koji posjećuje farmere, donoseći im potrebne namirnice, ali i dašak vanjskog svijeta. Taj je angažman označio njegov veliki povratak u javnost, a publika je s oduševljenjem prihvatila priliku da ponovno gleda jedno od svojih omiljenih TV lica. Njegova ponovna aktivnost na Instagramu logičan je slijed događaja, a svaka nova objava, pa i ova bez riječi, prati se s velikim zanimanjem.

Ovaj posljednji selfie, iako jednostavan, potvrđuje da Hamdija i dalje posjeduje onu istu karizmu koja ga je i proslavila. Njegov ležeran, ali upečatljiv stil te tajanstvenost koju ostavlja izostankom opisa samo dodatno potiču znatiželju o tome što sljedeće priprema. Bilo da se radi o novim poslovnim pothvatima ili daljnjim televizijskim angažmanima, jedno je sigurno: miljenik publike se vratio, a njegovi pratitelji s nestrpljenjem iščekuju svaki novi korak.