Ljubo šokirao Ljubicu! Odveo ju na romantično putovanje pa se skinuo gol

Show 'Ljubav je na selu' primiče samom kraju. Farmeri su odabrali svoje djevojke i s njima se zaputili na romantično putovanje.

Mnogima omiljeni kandidat Ljubo i njegova odabranica Ljubica za svoje su romantično putovanje odabrali Istru, koju je Ljubo posjetio po prvi put, komentirajući oduševljeno da je ovo drugi planet:

''Ljubice moja, vidiš li gdje sam te doveo? Ovo je raj!'' Došavši do obale, Ljubo nije časio ni časa pa se počeo skidati u želji da se okupa u moru, na opće čuđenje svoje odabranice.

- Gol sam se skinuo jer volim biti gol. I spavam gol! Gol sam se rodio, gol ću i otići!- izjavio je Ljubo, prenosi RTL.

Farmer je na kupanje pozvao i Ljubicu no, no ona je to odbila rekaviši da joj je more prehladno za kupanje. Nešto kasnije osvrnula se na svoj odnos s Ljubom. - To je više prijateljska veza… Možda se sad više na prijateljski način družimo… Možda me se boji pa se onda odmakne - kazala je Ljubica nakon što Ljubo nije baš bio oduševljen idejom da i ona u more uđe gola.

