Dragana i Nemanja svađali su se kao pas i mačka, a sada čekaju drugo dijete

Sjećate li se pete sezone dokumentarne sapunice 'Ljubav je na selu' kada je otkačena 'atipična' Ličanka s piercinzima i tetovažama, tada 22-godišnja Dragana Vojnović, ugostila na svoju farmu Nemanju Blanušu te s njim vodila konstantne 'bitke'?

Tada su se svađali kao pas i mačka, a Dragana ga je jednom prilikom čak i otjerala sa svog imanja pa nitko nije vjerovao da će baš on biti taj koji će joj ukrasti srce. No, bilo je baš tako. Dragana i Nemanja vjenčali su se početkom 2016. godine, a nakon toga život im je obogatila i nova članica obitelji, kćerkica Sara. No, sada bračni par čeka i svoje drugo dijete!

'Istina je, Dragana je trudna i u rujnu bi po drugi put trebali postati roditelji. Ne znamo još spol djeteta, ali smo presretni', rekao je Nemanja koji, priznaje, uživa u roditeljstvu zajedno s Draganom. 'Promijenili su nam se životni prioriteti, ali to nam nije teško palo jer smo zaljubljeni kao i prvog dana', otkrio je Nemanja koji je svojoj supruzi podrška u svemu, pa se na pitanje je li ih prošla faza 'mačke i miša' koju su 'gajili' dok se snimala 'Ljubav je na selu', samo slatko nasmijao.

Koga još očekuju ljubavni okršaji, a potom plovidba u mirnu ljubavnu luku, gledatelji će saznati u novoj sezoni 'Ljubav je na selu', uskoro na RTL-u.