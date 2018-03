Očaj i nevjerica: Ovo je najteži izazov i veliki hendikep!

Od naizgled nespojivih namirnica kuhari amateri morat će pripremiti vrhunske delicije kako bi zaradili imunitet od ispadanja.

„Kako ćemo sve to spojiti?“, „To je veliki hendikep!“, „Ovo je najteži izazov do sada!“, „Imam rupu u glavi jer ne znam kako sve to spojiti“ – nizali su se komentari očaja i nevjerice kada su kandidati na svojim radnim jedinicama pronašli brancina, lignje, Camembert sir i artičoke s kojima trebaju napraviti glavno jelo s prilogom.

„Nije to smak svijeta, imamo ribu, sir i artičoke, a to su interesantne namirnice. Kandidatima mora mozak brzo i dobro raditi i trebaju biti efikasni kako bi sve to na kraju imalo smisla“, prokomentirao je Ivan Pažanin koji ipak polaže nadu u današnje tanjure, bez obzira na to što kandidati ne znaju što bi sami sa sobom, a pogotovo što će kuhati.

Ono što je najzanimljivije, par koji danas napravi najbolje jelo i skupi najviše bodova, sljedeći tjedan uopće ne mora kuhati te dobiva imunitet i odlazi tjedan dana na „godišnji odmor“, a nakon toga normalno nastavlja natjecanje.

Zbog velikog uloga, kandidati se moraju sabrati i dobro razmisliti što će pripremati, a hoće li to uspjeti ili će sve postati velika kulinarska katastrofa, ne propustite pogledati u napetoj epizodi showa 'Tri, dva, jedan – kuhaj!' u 20 sati na RTL-u!