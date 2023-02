Lily Collins otvoreno o toksičnoj vezi: Koristio je grozne riječi, bilo je to zlostavljanje

U podcastu "We Can Do Hard Things" zvijezda Netflixove serije "Emily u Parizu", glumica Lily Collins prisjetila se zlostavljanja koje je pretrpjela od strane bivšeg dečka u svojim ranim 20-ima. - Za mene je moja romantična toksična veza bila verbalno i emocionalno zlostavljanje. Zvao bi me ‘”Mala Lily” i koristio bi grozne riječi o meni u smislu onoga što nosim, nazivao bi me kurv** - ispričala je 33-godišnja glumica suvoditeljicama podcasta Glennoni Doyle, Amandi Doyle i Abby Wambach.

Rekla je kako su to bile grozne i omalovažavajuće riječi, i takva komunikacija njezinog bivšeg dovela je do toga da se Lily povukla u sebe i najugodnije se, kaže, osjećala u tišini. Nakon ove toksične veze potražila je pomoć terapeuta i to joj je puno pomoglo da bude snažnija, ali priznaje kako postoje neki momenti kada se prisjeti zlostavljanja kroz koje je prošla i tada ima isti osjećaj i istu reakciju kao i prije 10 godina kada se to dogodilo.

- Situacija je potpuno drugačija sada nego prije 10 godina. Iako imam zdravu vezu i brak danas, dogodi se nekada da mi pojave ti bljeskovi iz prošlosti vrati. To je poput milisekunde ili kraće od milisekunde. Utroba mi odmah reagira, srce mi počne snažno lupati i odjednom se vratim u trenutak od prije 10 godina kada mi se sve to događalo. Zna biti užasno teško - ispričala je Lily. Glumica je u sretnom braku s redateljem Charliejem McDowellom i sretna je što imaju dobru komunikaciju i skladan odnos.

- Imam divnog muža koji me podržava, komuniciramo i razgovaramo o svemu i zbog toga sam jako sretna - izjavila je i dodala:

- Znam da nas dvoje zajedno možemo sve. Prošli smo kroz toliko životnih promjena zajedno i da sretna sam što imam partnera pored sebe koji me nasmijava kada mi je to najviše potrebno i pomaže mi emocionalno prebroditi stvari, poput preseljenja u stranu zemlju četiri mjeseca. Zahvalna što pored sebe imam i najboljeg prijatelja i supruga koji je stalno uz mene - rekla je Lily.

