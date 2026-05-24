ISTRAGA TRAJE

Glumac iz mnogima omiljene Netflixove serije pronađen je mrtav, okolnosti su sumnjive

24.05.2026.
u 11:58

Stewart McLean imao je 45 godina, a posljednji je put viđen 15. svibnja u svom domu u Lions Bayu. Njegov nestanak prijavljen je nekoliko dana kasnije

Kanadski glumac Stewart McLean pronađen je mrtav, samo dan nakon što je policija objavila da se njegov nestanak istražuje kao moguće ubojstvo. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su na području Lions Baya u Britanskoj Kolumbiji, potvrdio je kanadski Integrirani tim za istrage ubojstava (IHIT). McLean je imao 45 godina, a posljednji je put viđen 15. svibnja u svom domu u Lions Bayu. Njegov nestanak prijavljen je nekoliko dana kasnije, 18. svibnja, kada je policija Squamisha pokrenula istragu. Gledatelji streaming servisa Netflix pamte ga po ulozi u mnogima omiljenoj seriji "Virgin River". 

Istražitelji trenutno prikupljaju i analiziraju dokaze, pregledavaju snimke nadzornih kamera te razgovaraju sa svjedocima kako bi rekonstruirali glumčevo kretanje i događaje koji su prethodili njegovu nestanku. Iz policije poručuju kako istražuju sve moguće tragove kako bi obitelji i prijateljima pružili odgovore o okolnostima tragedije. Prema dosadašnjim informacijama policija još ne može utvrditi točne okolnosti smrti i detalji istrage zasad nisu poznati javnosti, ali okolnosti smrti su sumnjive.

Vijest o smrti potvrdila je i glumačka agencija Lucas Talent Inc. emotivnom objavom na društvenim mrežama. Agentica Jodi Caplan istaknula je da je s McLeanom surađivala više od deset godina te ga opisala kao predanog profesionalca i iznimno duhovitu osobu. „Bio je osoba s kojom je uvijek bilo zadovoljstvo raditi. Brojni casting direktori javili su nam se kako bi izrazili sućut njegovoj obitelji i podijelili koliko će im nedostajati“, poručili su iz agencije. Stewart McLean tijekom karijere ostvario je zapažene uloge u popularnim serijama Virgin River, Arrow, Happy Face i Murder in a Small Town.

