Liječnica Petra se prisjetila showa i dala savjet novim kandidatima: 'Nemamo svi iste kapacitete'

Na RTL-u večeras kreće bova sezona sociološkog eksperimenta "Brak na prvu", a bivša natjecateljica Petra Meštrić prisjetila se svog sudjelovanja u showu. Podsjetimo, Petra je bila kandidatkinja treće sezone, a sa svojim 'suprugom' Darijem Crnkovićem ostala je u prijateljskom odnosu.

- Danas u 21:15 gledamo novu sezonu 'Braka na prvu'. Mogu reći da me obuzimaju različiti osjećaji. Čini mi se kao da je jučer završilo prikazivanje naše sezone. Strašno mi nedostaje i to iščekivanje, i sav taj žamor, uzbuđenje... Nadam se da će novi kandidati znati uživati u svakom trenutku jer ja zaista jesam. Neki moj savjet za nove kandidate je da budu svoji, neka imaju na umu 'po što su došli', ali ipak neka budu i otvoreni prema onom novom, drugačijem. Isto tako neka imaju na umu da je osoba pokraj njih živo biće. Nemamo svi iste kapacitete, emocije...mislim da ljudi generalno premalo misle o osjećajima drugih ljudi. Podijelila sam sliku s mojim citatom. To je bila jedna od prvih stvari koje sam rekla na snimanju i još uvijek mislim isto, napisala je Petra.

Inače, liječnicu na društvenim mrežama prati 86 tisuća ljudi, kojima često otkriva detalje iz privatnog života. Tako je nedavno pisala i o tome kakav je njen idealan muškarac.

- Muškarac mi mora biti uzor i mentor. Muškarac koji je primjer onoga kakva ja želim biti za 10-15 godina. Sigurnost i stabilnost. Vođa u životu, zaštitnik i savjetnik. Muškarac koji zna kako razvijati moju karijeru i sa mnom postići moj puni potencijal. Muškarac koji je već u svom životu puno prošao i postigao svoj 'maksimum'. I nepopularno mišljenje 'mora biti tri puta jači od mene', e pa mora, žao mi je. To je moje mišljenje koje ne namećem nikome - rekla je Petra. Nedavno je ispričala i kako radi u struci, ali da je nedavno promijenila radno mjesto.

- Radim u struci, no promijenila sam mjesto gdje radim. Prije sam radila u ordinaciji opće i obiteljske medicine, a sad radim u školskoj medicini. Zadovoljna sam bila i na prošlom poslu, a jako sam zadovoljna i na ovom. Ima i još nekih sitnih novosti... moje obrazovanje ide dalje. Upisala sam poslijediplomski doktorski studij kojim ću se baviti iduće tri godine, uz posao. To je jednostavno korak dalje u mojoj karijeri - ispričala je nedavno za RTL Petra i otkrila da je doktorski studij upisala na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, smjer nutricionizam. Osvrnula se i na svoje sudjelovanje u showu "Brak na prvu".

- 'Brak na prvu' je bio nekakav izlazak iz moje zone komfora. Prije sam bila dosta plaha osoba, uvijek sam se bojala što će drugi reći i kako će to utjecati na moje obrazovanje te što će drugi misliti. Međutim, naučila sam da u životu treba slijediti svoje snove i da nikada neće biti savršeni tajming i da ćemo život provesti u čekanju ako čekamo savršeni trenutak i da je savršeni trenutak zapravo sada. Zbog toga, sada što god želim i napravim. Radim na ostvarenju svojih snova i bacam se na brojne projekte - ispričala je.

