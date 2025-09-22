LET 3 slavi 20 godina albuma Bombardiranje Srbije i Čačka u Tvornici kulture

Ove godine riječki rock spektakl Let 3 slavi dva desetljeća od izlaska jednog od svojih najpoznatijih i najprovokativnijih albuma - Bombardiranje Srbije i Čačka. Upravo tim povodom, 29. studenog u Tvornici kulture, publika će svjedočiti koncertu koji će pokazati zašto je ovaj riječki sastav jedan od najutjecajnijih bendova domaće rock scene.



Objavljen 2005., Bombardiranje Srbije i Čačka nije bio samo album, bio je kulturni potres. Sa subverzivnim tekstovima, radikalnim humorom i zvukom koji udara jednako jako kao i poruka, Let 3 su tada potvrdili da su bend koji nikada ne pristaje na kompromise. Na albumu se nalaze kultne pjesme poput Dijete u vremenu, Ero s onog svijeta i Riječke pičke. Dvadeset godina kasnije, pjesme s ovog izdanja jednako su aktualne, britke i beskompromisne - baš kao i sam bend.

Ulaznice za koncert mogu se kupiti u pretprodaji po cijeni od 15 eura preko online platforme Core-event , a fizički na prodajnim mjestima: Drito bar i Dirty Old Shop. Cijena ulaznice na dan koncerta biti će 19 eura. Organizator koncerta je yem.