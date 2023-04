Leo napao Davida, nije mu se svidjelo što je lijen i što je Sanji prigovarao zbog higijene

U kampu plavog tima, noć nakon plemenskog vijeća i eliminacijske igre u kojoj je ispala Marina, gorak je okus u ustima ostao manjem klanu. „Krivo mi je što je Marina otišla. Nemam s kim pričati puno, da je priča meni kvalitetna i na nekakvoj razini koju volim. Ovdje je još jedan glas manje“, reći će Denis, a David dodati da sad kreće pravi Survivor, jer će si morati sami kuhati. No, iznenadio ih je Anđelin glas koji je tijekom nominacija išao Nori, što je izazvalo zgražanje među ostatkom tima. Anđela je kasnije objasnila da je to učinila samo radi showa. Prvi će put David i Denis jesti nešto što su si sami napravili, a bit će to dvije male zdjelice kuhane riže.

David će priznati da ga je pogodio glas koji je za vrijeme nominacija dobio od Lea. „Svi znamo da sam bolji od Nore i da na terenu donosim više bodova“, kazati će mu David, a Leo će odgovoriti da nije bilo korektno kad je javno spočitao Sanjine nehigijenske navike. Osim toga, smeta mu i to što je David lijen. „David je dosta lijen i kao sportašu to mi smeta. Kad dođemo s poligona nije potrebno oprati samo svoje stvari, nego napraviti i stvari oko kampa. Treba prvo misliti o timu, a onda o sebi“, smatra Leo. On i Antonia otići će pogledati improviziranu nastambu u izdvojenom kampu kod Davida i Denisa te će prije igre zakopati ratne sjekire.

Crveni tim za to vrijeme maštat će o novoj igri u kojoj bi, nadaju se, napokon mogli osvojiti nagradu, a posebne nade polažu u to da se radi o hrani. „Imamo toliku volju da napokon pojedemo nešto“, istaknula je Nataša koja bi pak više voljela da je iz Survivora ispao David jer ga smatra jačim igračem od Marine.

Koji će tim pobijediti i što će im biti nagrada, doznat ćemo u novoj epizodi Survivora na Novoj TV.

Ivana Paradžiković šokirana onim što je vidjela u Americi: 'Najgore od svijeta'