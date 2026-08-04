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Ariana Grande najavila povlačenje iz javnosti zbog komentara o njezinom izgledu u ovom spotu

Première du film "Wicked: For Good" à New York
Foto: Photo Press Service / BESTIMAGE/
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VL
Autor
Vecernji.hr
04.08.2026.
u 23:30
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Nakon što početkom rujna u Londonu završi turneju "Eternal Sunshine", Ariana Grande povući će se iz javnosti. Odluka je posljedica iscrpljujućih rasprava o njezinom izgledu, zbog kojih je odustala i od velike kazališne uloge

Američka pop zvijezda Ariana Grande najavila je pauzu nakon turneje "Eternal Sunshine", potvrdio je njezin predstavnik za časopis People. - Ariana će se povući iz javnog života nakon što završi turneju Eternal Sunshine. Raduje se završetku turneje i tome da je okonča u pozitivnom tonu, pritom vodeći računa o zdravlju i vlastitoj sreći, a zatim uzme zasluženi predah od javnih nastupa i obveza koje su je izložile neprekidnom i dugotrajnom javnom pritisku i nadzoru - poručio je predstavnik pjevačice za koju nastupi, koji uključuju zahtjevne koreografije, predstavljaju izniman fizički napor.

Pritisak se intenzivirao nakon objave spota za pjesmu "Petal", u sklopu istoimenog novog albuma, koji je potaknuo lavinu komentara. Korisnici društvenih mreža izražavali su zabrinutost zbog njezinog izgleda, pišući da je "ekstremno mršava" i da joj "kosti iskaču". Sam videospot simbolično se bavi tom temom, prikazujući izvođačicu koju kritičari isprva odbacuju jer "nije dovoljno dobra", da bi je nakon promjena osudili da je "pretjerala".

Zbog odluke o povlačenju, Grande je otkazala i svoj debi na londonskom West Endu. Trebala je glumiti u novoj produkciji mjuzikla Stephena Sondheima "Sunday in the Park with George", uz Jonathana Baileyja, kolegu iz filma "Wicked". Produkcijska kuća Empire Street Productions potvrdila je da će projekt biti nastavljen bez nje, izrazivši pritom puno razumijevanje i podršku pjevačici.

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Première du film "Wicked: For Good" à New York
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Pjevačica se i ranije borila protiv takvih komentara, ističući opasnost nagađanja o tuđem zdravlju. - Mislim da smo kao društvo postali previše opušteni kada je riječ o nečemu što uopće ne bismo trebali raditi, a to je komentirati tuđa tijela - izjavila je ranije. Njezin tim sada poručuje da su rasprave postale iscrpljujuće, a obožavatelji su većinom podržali njezinu odluku.

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Ključne riječi
zdravlje Ariana Grande showbiz

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