Lejla Filipović objavila obiteljsku fotografiju i oduševila pratitelje: 'Moj svijet'

Lejla Filipović na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj pozira sa suprugom Tarikom i sinovima Dinom i Armanom. 'Moj svijet u jednoj slici’, napisala je Lejla i oduševila pratitelje. Brak Lejle i Tarika Filipovića, koji je na Silvestrovo 2007. godine okrunjen tajnim vjenčanjem, u javnosti već više od 17 godina slovi kao sinonim za sklad i postojanost. Njihove objave na društvenim mrežama odišu ljubavlju i obiteljskom idilom, no popularni glumac i voditelj nedavno je u iskrenom razgovoru za podcast Oslobođenje priznao da put do te idile nije uvijek bio posut ružama. Otkrio je kako su, kao i svaki drugi par, na samom početku imali svoje izazove te da on osobno "nije bio svetac". Filipović je bez zadrške progovorio o periodu tranzicije iz dugogodišnjeg momačkog života u ulogu supruga i oca, priznavši da mu je trebalo vremena da se prilagodi novoj životnoj stvarnosti koja je uslijedila nakon što su on i Lejla postali roditelji.

Najveći izazov dogodio se 2008. godine, nekoliko mjeseci nakon vjenčanja, kada se rodio njihov sin Arman. Dok je Lejla preuzela sve obaveze majčinstva, Tarik je priznao da je on još "mjesec i pol, dva, tri" nastavio živjeti po starim navikama. "Ja sam, onako, po prirodi veseljak, volim društvo. Volio sam zore dočekivati i puno sam ih u životu dočekao", ispričao je, dodavši kako se nakon trideset i nešto godina takvog života nije mogao "precvikati odjedanput". Prijelomni trenutak dogodio se kada ga je Lejla jednog dana, bez svađe i zle krvi, samo pitala: "Je li ti misliš tako dugo?". To jednostavno pitanje bilo je dovoljno da shvati kako je vrijeme za promjenu. Danas s ljubavlju ističe kako ga je supruga na neki način spasila i izbalansirala, pomogavši mu da pronađe novu ravnotežu između obiteljskog života i svoje društvene prirode.

Upravo je ta iskrenost i predanost ključ njihova uspjeha. Oboje ističu kako brak nije floskula, već svakodnevni rad i svjestan odabir. "Ljubav se mijenja, strast se mijenja, ali kao cvijeće, to treba znati uzgajati, znati zalijevati, znati kad treba malo više vode, kad treba manje, kad treba popustiti, kad ne treba dirati cvijet, kad ga treba zaštititi", slikovito je opisao Tarik njihovu bračnu filozofiju. Svoj sretan brak sveo je na četiri čarobne riječi: ljubav, poštovanje, razumijevanje i kompromis. Identičan pogled na zajednički život dijeli i Lejla, koja je u jednom ranijem intervjuu za InMagazin potvrdila kako je uz ljubav najvažnije upravo poštovanje, razumijevanje i spremnost na kompromis, pokazujući da je njihova usklađenost rezultat zajedničkih vrijednosti i neprestanog ulaganja u odnos.

Njihova obiteljska priča potpuna je s dvojicom sinova – 17-godišnjim Armanom i 22-godišnjim Dinom.

Kada je Tarik ušao u Lejlin život, bezrezervno je prihvatio i njezinog sina Dinu iz prvog braka s Dadom Majolijem, koji je tada imao tek nepune tri godine, te ga je odgojio kao vlastito dijete. Koliko je ponosan na svoju očinsku ulogu, Tarik često pokazuje emotivnim objavama, a jedna takva posebno je dirnula javnost povodom Armanovog 17. rođendana. "Ljubav... riječ koju su mnogi opjevali, ali je nisu definirali… uživaš u svakom trenu… sretan rođendan sine", napisao je tada, izazvavši lavinu čestitki brojnih poznatih osoba, među kojima su se istaknule Severina i Nina Badrić, što svjedoči o tome koliko je obitelj Filipović cijenjena na javnoj sceni. Njihova priča o ljubavi započela je, kako je Tarik jednom otkrio, sudbinskim susretom u Dubrovniku, gdje su godinama izlazili na ista mjesta, ali se nikada nisu sreli, sve do onog pravog trenutka. Ta sudbinska ljubav, njegovana strpljenjem i razumijevanjem, danas je jača nego ikad, što je Lejla potvrdila i dirljivom objavom za 17. godišnjicu braka: "Zato pazim i čuvam ovu ljubav svetu… Veću od svega, najveću na svijetu…".