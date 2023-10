Lara dovela tim do pobjede unatoč tome što im je netko bacio želatinu: 'Ponosna sam!'

Lari je toliko dobro išlo vođenje tima u prošlom gastroduelu da joj je žiri odlučio ponovo dati tu ulogu. Da se prvi put nije radilo samo o pukoj sreći, pokazala je dovevši svoj tim i ovoga puta do pobjede, ponovno uz prepreku koju im je postavio žiri – dva člana iz svakog tima nisu kuhala nego kušala i ocjenjivala jela bez da su znali je li to jelo njihovog ili suparničkog tima. Dok je jedan tim vodila Lara, drugi je kuhao pod Ivaninim vodstvom. „Iskreno, voljela bih više da smo Lara i ja u istom timu“, rekla je Ivana koja je okupila plavi tim.

Od svakog slijeda timovi su morali pripremiti za žiri, gosta i kušače po osam tanjura. Nakon što su žiriju ispričali kako su podijelili radne zadatke, Stjepan im je priopćio kako će na zvučni signal žirija svi morati promijeniti poziciju u kuhinji, odnosno prebaciti se na neki drugi zadatak po izboru vođe tima. Taj dinamični izazov zadao im je dodatne glavobolje. Luka je ispričao kako je već bio u profesionalnim kuhinjama i kako mu se uopće nije svidjelo kad je čuo da će biti rotacija. „Bilo je nezgodno s tim rotacijama, ali uspjeli smo“, osvrnula se Ivana.

Petar je u jednom trenutku upao u kuhinju crvenog tima kazavši da traži fritezu, a Lara je povikala na njega. „Što radiš ovdje?!“. Crveni tim imao je problem sa želatinom jer ju je netko bacio, a nitko nije htio priznati tko. „Imamo plan B“, bila je sigurna Lara.

Tijekom kušanja Meri i Miroslav pokušali su odgonetnuti koji su tanjuri iz njihovog tima, kako bi im dali više bodova. Međutim, neka su ih jela zavarala. „Ana-Maria i ja smo se vodili ukusima“, rekla je Kristina koja je s Ana-Mariom bila u Larinom crvenom timu.

„Sviđa nam se što ste pogodili temu od prvog do zadnjeg tanjura“, rekao je Stjepan dodavši da su u jelima htjeli osjetiti more. No, ukupnim zbrojem bodova, Larin crveni tim je pobijedio, a jelo koje je presudilo bili su ravioli koje je radila Mateja. „Teško će biti naći krivca kad su se cijelo vrijeme rotirali“, zaključila je Lara kada je saznala da protivnici idu u eliminacijski izazov.

Tko će od natjecatelja u plavim timu završiti u stres testu saznat ćemo nakon nominacija u sljedećoj emisiji.

