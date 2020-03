Lana Klingor Mihić: 'Samohrano majčinstvo je bila moja odluka. Nisam žena koju muž može postaviti na svoje mjesto'

Pjevačica, strastvena kuharica, poduzetnica, majka triju djevojčica...sve to je svakodnevno Lana Klingor Mihić, donedavna favoritkinja omiljenog TV formata „Tvoje lice zvuči poznato“ čije se snimanje nažalost zbog okolnosti uzrokovanim pandemijom koronavirusa i potresom u Zagrebu do daljnjeg obustavilo. - To je jedinstvena prilika da 13 puta budeš netko drugi – objasnila nam je Lana otkrivajući što je u svemu najveći izazov. – Transformacije su nevjerojatne, iako je sam proces stavljanja i skidanja maski ujedno i najteži dio – kaže nam. Prije četiri godine odnijela je pobjedu u drugoj sezoni Masterchefa, a toga se rado prisjeća.

- To je definitivno moje najbolje i najljepše iskustvo u životu. Promijenilo mi je život u potpunosti, donijelo neke posebne ljude u moj život i na tome sam zahvalna – iskrena je Lana i nastavlja se smijati kad se sjeti kulinarskih dogodovština s Davidom Vurdeljom. – Najsmješnije priče vežem uz njega – dodaje bivša pjevačica benda E.T. koja o tom razdoblju govori suzdržano, ali bez zamjerke. - Bilo je lijepo dok je trajalo. Kad više nije bilo lijepo, okrenula sam drugi list i hrabro uskočila u „svoj“ vlak – kaže Lana.

Premda odaje dojam kao da joj se život posložio preko noći, Lana je prošla teško životno razdoblje samohranog majčinstva odmah po rođenju najstarije kćeri Kiare. – Brinulo me hoću li pronaći posao, imati siguran krov nad glavom, hoću li biti dobar roditelj... – nabraja pa dodaje: 'Odluka da budem samohrana majka bila je samo moja, prihvatila sam svoju odgovornost u tom trenutku i toj odluci prilagodila cijeli svoj život. Nema tu krivca, mi svi moramo snositi posljedice za svoje postupke. Odluka da rodim svoju Kiaru je moja najbolja odluka u životu. Svakako da je takva odluka podrazumijevala velike žrtve, no ja sam na njih bila spremna – tvrdi odlučno i osvrće se na one koji su joj bili najveći oslonac, ali i one koji su joj „podmetnuli nogu“.

Hrvatski pjevači, glumci, dizajneri: "Čuvajmo jedni druge!"

- One koji su me razočarali sam jasno i glasno ostavila iza sebe i ne mislim se osvrtati na njih, a oni koji su bili uz mene, i danas su dio mog života – pojašnjava nam. Čak je jednom prilikom čula da se nikada neće udati jer je beznadni slučaj. - To da sam beznadni slučaj je ustvari izjava jedne moje kolegice koja mi je rekla da ja jednostavno nisam „marrying kind of girl“. U tom trenu me to šokiralo ali ne zamjeram joj jer znam što je pod time mislila – govori nam Klingor Mihić koja smatra da nije tipična žena u smislu partnerice, supruge ili majke. – Smatram da nema toga što ne mogu, ja sam u stanju sama nosit ormar s trećeg kata ako to odlučim, imam svoje ja i nisam tip žene kojom se može upravljati i svakako nisam tip žene koju će muž postaviti na svoje mjesto, a ona tu treba ostati. Nisam tražila superiornog muškarca koji će skrbiti o meni. Tražila sam ravnopravnog partnera u svemu, a takvih je malo. A to pak mogu samo jaki i stabilni muškarci. Upravo takvog sam pronašla u svom mužu – objasnila nam je Lana koja je u sretnom braku sa suprugom Antom Mihićem, a kojeg je upoznala na jednoj hokejaškoj utakmici Medveščaka za koju je on radio PR. – Sve ostalo je povijest – smiješka se zaljubljeno i dodaje: 'Uvijek iznova pucamo od smijeha kad se sjetimo tih anegdota s početka veze i obožavam te naše uspomene', ali pripominje kako neće u detalje i da to čuva samo za njih. Često se ljudi pitaju koja je definicija ili „začin“ sretnog braka, a ona navodi: „Uzajamno poštivanje, uvažavanje i razumijevanje“.

Prošle godine u svibnju proslavili su petu godišnjicu braka, u gradu ljubavi – Parizu. - Da se mene pita, ja bih uvijek išla u Pariz, a i Ante mi je nedavno rekao „ali Lana, umrijet ćemo i reći ćemo da smo u životu vidjeli samo Pariz“ – smije se Lana koja vrijeme s obitelji u samoizolaciji opisuje kao jednu sasvim običnu nedjelju. - Djeca, psi, mir, tišina, kuhinja, filmovi, knjige. I onda dođe potres koji još jasnije presloži sve naše prioritete, pokaže koliko smo jaki kao zajednica i koliko jedan ministar može vratiti ljudima vjeru da postoje tako divni, sposobni i kompetentni ljudi na pozicijama – divi se Lana pritom misleći na ministra Beroša i doktoricu Alemku Markotiću.

Ne bježi od činjenice da živimo u vremenima u kojima su ugrožena ljudska, pa i dječja prava, a o roditeljstvu u ovo doba ima jasan stav - Smatram da roditelj djetetu mora biti autoritet, no uz to ja pristupam djeci prijateljski. Želim da znaju da ih nitko u životu neće voljeti više od mene i da smo suprug i ja njihova sigurna luka, da se ne znam što dogodi. Pokušavam izgraditi odnos pun povjerenja, usaditi im neke životne vrijednosti koje su nama važne i na kraju samo želim da budu dobri ljudi. To je najvažnije – kaže Lana.