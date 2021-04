Lana Jurčević oštro komentirala skandalozne izjave srpskog youtubera, podršku joj pružile i druge poznate Hrvatice

Srpski youtuber i trener Nixa Zizu, pravog imena Nikola Jovanović navukao je na sebe bijes žena diljem Balkana nakon ono što je izgovorio i jednoj televizijskoj emisiji. Naime, Jovanović je gostujući u emisiji Milice Vukliš i Jovane Andrejić na Hype TV-u odgovarao na pitanja na temu seksualnog zlostavljanja i u jednom trenutku je rekao kako su žene same krive ako su seksualno zlostavljane.

Na društvenim mrežama korisnici su bili šokirani njegovim izjavama i dijelili su isječke iz ove emisije ne vjerujući što je sve izgovorio influencer koji na YouTubeu ima 600 tisuća pratitelja. Jedna od ogorčenih je i pjevačica Lana Jurčević koja je video podijelila na svom Instagramu.

"Ne znaci: NE! Ni da ni li-la. Ne znaci ne i poznaniku i prolazniku i dečku i susjedu i muzu. Ne za bilo sto. Ne samo za ‘ovo’. Majko mila, s koliko sam se luđaka u životu susrela, mogla bi knjigu napisati 😫. Njih ce nažalost biti uvijek, ali kako okolina reagira, kako se odgajaju djeca i koliko se radi na sebi, to može i mora biti bolje. Jednom mi je čovjek s kojim povremeno šećem pse, uvijek vrlo pristojan i kulturan, nakon slučaja koji sam doživjela u kvartu (srećom, pobjegla sam), rekao: moraš paziti kakav imidž imaš i sliku o sebi (u javnosti). Jer što, ja sam na neki način po tome odgovorna sto ce mi se događati i što ce se ‘nalijepiti’ na mene?! Wow.

I mala, nemoćna bića koja se zlostavljaju su isto odgovorna svojom nevinošću?! I privukla su to? Na tu istu situaciju mi je 10 min nakon svega susjeda, zena od 50,60 godina rekla: ma nije to ništa. Ne znam što me razočaralo vise. Sam događaj ili reakcija ljudi. Hvala Bogu, bilo je i onih koji ti čuvaju leđa u takvim situacijama. Molim vas, agresiva i prelaženje ikakve granice koju postave ljudi ne dolazi u obzir. Ne radite to. A ostali, ne tolerirajte to", napisala je pjevačica.

Foto: Screenshot

U komentarima su joj se javile brojne poznate Hrvatice, među njima i pjevačica Nina Badrić, influencerica Jelena Perić, ali i pjevačica Neda Parmać koja je napisala: "Što on zapravo želi reći... On želi reći da je ok ako ga, ti i ja primjerice, nakon ove njegove izjave izmlatimo jer realno, on nas je isprovocirao. Što je najžalosnije, nije me uopće iznenadio. Ovakvih budala ima na lopate, onda ima budala koji e ne usude izgovoriti ovo ali su jako sretni što je to netko izgovorio umjesto njih i vjerujem da ne postoji način da ih se razuvjeri osim primjerom pa se tako, kao što sam već napisala, netko nađe prozvan nekom njegovom izjavom, dakle isprovociran, baš kao što je to muškarac u slučaju da žena, ne daj bože, pokaže dekolte, i izmlati ga, onako fino, možda i sa nekim tupim predmetom po guzi, jer kako sam kaže, sam je i tražio. Ali mi smo tu da promoviramo ljubav, pa čak i za debile, oprost i sve ostalo što nas čini ranjivim glupim ženama, pa ćemo već sutra zaboraviti na ovog lika i njemu slične i nastaviti sa životom".

Podsjetimo, youtuber je izjavio kako žena uvijek treba kazati muškarcu da je on u pravu te da nikada ne govori da je "ne uvijek ne" ispred muškarca.

– Ne podržavam nasilje, ali žene, morate malo razmisliti s kim se viđate i zašto se viđate. Nemojte ići kod nekoga u automobil ako vas zove u 10 sati navečer, posebno ako je taj netko stariji od vas, zna se što taj hoće od vas – rekao je Nixa i šokirao voditeljice ovakvim stavom, ali nije se zaustavio na tome. Izjavio je kako svaki muškarac ženu gleda kao seksualni objekt i nastavio je s tvrdnjama u kojima kaže kako mu to daje za pravo da ženu napastuje – ako je ona sama ili „provokativno“ odjevena.

Nixa nije odustajao od svog stava, pa je izjavio i sljedeće: – Ako naletiš na neku budalu koja je u tom trenutku pijana, drogirana, a ti ideš takva ulicom sama, znači ti si isto kriva. Voditeljice su mu pokušale objasniti da svako ljudsko biće ima prava koja drugi moraju poštovati, ali Nixa je na to samo odgovorio: – Kriva si ti, nije on samo kriv. To što imaš prava ne znači da nisi kriva. Voditeljica Jovana Andrejić zatim je ispričala kako ju je jednom prilikom goli muškarac pokušao uvući u automobil dok je šetala ulicom u 11 ujutro. Voditeljica Milica Vukliš rekla je Nixi kako je ''ne'' uvijek ''ne'', a on je odgovorio kako to ovisi o tonu kojim je žena to izgovorila i rekao je Milici neka to ne govori ispred muškaraca i neka muškarcu uvijek kaže da je on u pravu. Voditeljica je nakon toga ustala i napustila studio, a isto je učinila i njezina kolegica.

