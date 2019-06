Lady Gaga o prekidu sa zaručnikom: 'Zadnji put sam ovo napravila s prstenom na ruci'

Lady GaGa (33) na "Jazz and Piano Show" koncertu u Las Vegasu progovorila je po prvi puta o prekidu s Christianom Carinom (50), agentom Creative Arts agencije koja surađuje s američkom pjevačicom.

Predstavila je i novu pjesmu "Someone to Watch Over Me". Pjesmu potpisuju George i Ira Gerswhin za mjuzikl 'Oh Kay!' iz 1926. godine. Emocionalnu baladu prvi put je otpjevala Ella Fitzgerald još 1951. godine

- Zadnji put kada sam pjevala ovu pjesmu još sam nosila prsten, vjerujem da će ovaj put izvedba biti drugačija - rekla je Lady GaGa aludirajući na prekid s poznatim agentom.

Mediji su u veljači 2017. godine počeli pisati da par izlazi, a pjevačica je njihovu vezu potvrdila u listopadu 2018. nazvavši ga svojim zaručnikom. Na dodjelu Grammyja se pojavila bez Christiana, a nakon emotivnog nastupa na dodjeli Oscara s glumcem Bradleyem Cooperom, mediji su povezivali pjevačicu s glumcem. Ona je to demantirala, a u intervjuu je obrazložila kako je nastup bio samo odraz filmske ljubavne priče i da je publika vidjela ljubav jer su htjeli da vide ljubav.

- Ljudi su vidjeli ono što su željeli vidjeti. Ovo je ljubavna pjesma čiju smo izvedbu što više htjeli približiti filmu - objasnila je 33-godišnja pjevačica za američke medije u intervjuu.

Lady GaGa prethodno je bila zaručena za glumca Taylora Kinneya, ali se par razišao 2016. godine tvrdeći da su previše razdvojeni zbog rasporeda nastupa.

