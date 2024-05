KVART festival ove godine u sklopu je tvornice Varteks, a nastupit će Grše, Ida Prester & Lollobrigida i Jonathan

KVART festival organizira ekipa iz P4 - centra za mlade i nezavisnu kulturu, a mladi festival je publika prepoznala kao važan moment razvoja glazbene scene i festivalske kulture u Varaždinu, te osnaživanja communityja. Organizatori su proteklih godina uspjeli dovesti neka od najjačih imena hrvatske glazbene scene koja (mlađa) publika u Varaždinu dosad nije uspjela čuti u svojem gradu (High5, Pocket Palma, Bore Balboa, Mayales...). Ove godine KVART line-up predvode hip-hop/trap predstavnici nove generacije Grše i Buntai, dok će indie scenu predstavljati zagrebački duo cura i dečko, ali i kraljica dance podija, sjajna Ida Prester s Lollobrigidom te dečki iz riječkog Jonathana koji su zbog svog energičnog nastupa postali miljenicima varaždinske publike. Svoj premijerni nastup na varaždinskom KVART-u zabilježit će slovenski alt punk rockeri morvern, ali i brojni mladi izvođači: Kal’s Penny, John Morrow & The Electric Odyssey, Soba 9, nac. i Vano. Navedena petorka dio su MP4 godišnjeg programa (Music u P4) kroz koji ekipa iz P4 pomaže mladim glazbenicima i bendovima u promociji, potiče razvoj autorskog stvaralaštva te umrežavanje. MP4 petorku svirkom na KVART-u nagradila je sama publika kroz glasanje na službenoj festivalskoj stranici.

KVART festival ove godine surađuje i s varaždinskom kantautoricomkoja je kroz projekt WMN Amplified zadužena za poseban program. Naime, Fani će zajedno s organizatorima festivala kroz besplatne radionice i panele staviti u fokus žene u glazbenoj industriji. Tako će npr. beogradska poduzetnica Sonja Denda voditi radionicu o vođenju glazbenog (kreativnog) tima, dok će gošće iz austrijskog Women*s Action Foruma voditi world cafe fokusiran na povećanje vidljivosti žena u području glazbe te umjetnosti i kulture općenito. U sklopu projekta gostovat će i regionalne kantautorice: t, a pred domaćom publikom zapjevat će i sama Fani Solomun (Varaždin). Što se tiče glazbenog programa, KVART će opet ponuditi jake Aftere powered by SKY s Niki Peducci, SZCH i Viatori, ali i popularni LOOP Silent Disco te nezaobilazne karaoke. KVART je više od glazbenog festivala. U side programu KVART surađuje s Europskim parlamentom u Hrvatskoj s kojim radi na kampanji Iskoristi svoj glas prije izbora za Europski parlament. Kroz kampanju i Iskoristi svoj glas Corner educirat će posjetitelje festivala o biračkom pravu i važnosti izlaska na izbore. Osim svega navedenoga, KVART organizira program otvorenja s popularnim međimurskim street performerima Scifidelity Orchestra, ali i velikim panelom na temu „Europski parlament x mladi: Politike i programi“ na kojem će sudjelovati kandidati za Europski parlament. Gost KVART festivala bit će i, poznat i kao PR-ovac Baby Lasagne, s kojim će biti održan Q&A o iskustvu uoči, tijekom i nakon Eurovizije.Ipak, najveća novostje nova festivalska lokacija - livada u sklopu tvorničkog kompleksa Varteks. KVART će tako biti rijetka prilika mlađim, ali i starijim generacijama da posjete nekoliko tisuća kvadrata velik tvornički kompleks smješten na samom ulazu u Varaždin (Zagrebačka 94, Varaždin). Jer, kako bi uopće mogli doći do festivalske livade, posjetitelji će morati prošetati dijelom širokih ulica Varteksa, pritom prolazeći kraj pogona izgrađenih od crvene opeke, velikih zelenih površina, a moći će zaigrati i nogomet na malom igralištu koje su radnici uredili za sebe. Nije riječ o novoj suradnji (KVART-ovci su 2023. krenuli u suradnju s Varteksom), no riječ je o iznimno važnoj suradnji kroz koju će tzv. stare industrije poput tekstilne biti predstavljene kroz oči mlađih, popularno nazvanih kreativnih industrija. Varteksov dimnjak, spomenik industrijskog razvitka Varaždina u 20. stoljeću, tako je našao centralnu poziciju u svim dizajnerskim rješenjima glazbenog festivala, te na taj način dobio sasvim novo značenje. Sada je to dimnjak oko kojeg se miješaju tradicija i budućnost, podjednako važni za daljnji razvoj grada na sjeveru Hrvatske. I samim zaposlenicimadrago je vidjeti nalet kreativnosti mlađe generacije i trud oko čuvanja Varteksove ostavštine pa su i sami velika podrška u organizaciji festivala. Važno je spomenuti da KVART-ovci organiziraju i tzv. Varteksov muzej, odnosno izložbu na festivalskoj livadi kroz koju će prikazati (različitim fotografijama, memorabilijama) prikazati priču o 100 godina varaždinskog tekstilnog diva.

