FOTO Nećak Olivera Dragojevića pokazao suprugu i petero djece! Uživali u bezbrižnim aktivnostima

Turistička se sezona zahuktava, baš kao i sezona naših estradnjaka. Naime, dobro je poznato kako tijekom ljetnih mjeseci imaju pune ruke posla, a jedan od onih koji je već dobrano zasukao rukave je i splitski pjevač Petar Dragojević. Nećak nikad prežaljenog Olivera ovih dana snima nove pjesme, pred njim su i zakazani ljetni nastupi diljem Hrvatske, no unatoč mnoštvu obveza Petar uvijek pronalazi vremena za svoje najmilije. Bilo je tako i tijekom jučerašnjeg praznika kad je suprugu Andreu i njihovo petero djece iznenadio odlaskom u zabavni park Dalmaland u Biogradu.

- Čak ni supruga nije znala gdje ih vodim. Prvo im nisam htio kazati, a onda sam im tijekom vožnje ipak rekao. Kad su djeca čula da idemo u zabavni park njihovoj sreći nije bilo kraja - kaže pjevač koji je peto dijete, sina Nou dobio prije pet godina. Malenom braci su se uz roditelje ponajviše razveselili 15-godišnji David, dvije godine mlađi Emanuel, 11-godišnji Jona i osmogodišnja mezimica Debora Marija. Petar ne skriva koliko je blagoslovljen velikom obitelji, a briga o petero djece njemu i supruzi ne predstavlja ni najmanji problem. Sve je dobro dok se znate dobro organizirati - kaže. - Kako netko ima obaveza, tako se onda i podijelimo. Imamo i tete koje su tu ako treba uskočit, bake, ma super je sve - iskren je pjevač.

U Dalmalandu su proveli gotovo čitav dan uživajući u mnogobrojnim atrakcijama i zanimljivostima parka. - Djeca su baš guštala, moram priznat da sam se i ja nakratko vratio u djetinjstvo jer sam kao mali obožavao ove igre - ističe Petar kojem je drago što je s obitelji stigao u park upravo na dan kad su svečano otvorene Dalmatinske Tradicijske Igre i to već četvrtu godinu zaredom.

VEZANI ČLANCI:

Od potezanja konopa do skakanja u vreći, od igre graničara do karijola, od natjecanja u balunu pa do bacanja buća…ove igre pružaju priliku da se posjetitelji zabave na način na koji su to radile generacije prije nas. Dalmatinske Tradicijske Igre u Dalmalandu traju do 2. lipnja i svojevrsna su uvertira u ljeto. Ovog vikenda otvara se i vodeni park, a već za tjedan dana svi će posjetitelji moći uživati u čarobnom svijetu uz nevjerojatnog mađioničara Rica koji će prirediti fascinantne trikove. Nema sumnje, ako za svoj ljetni provod odaberete zabavni park Dalmaland - nećete pogriješiti i sa sobom ćete, baš poput Petra Dragojevića i njegove obitelji, ponijeti najljepše moguće uspomene o kojima ćete još dugo pričati.

VIDEO: Stormy Daniels ovako je opisivala svoju noć s Trumpom: 'Okrenuo se i malo spustio hlače. Par puta sam ga udarila'