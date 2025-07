Osvanulo je prvo jutro otkako su se dvije obitelji ponovno spojile u jednu. Moraju zajedno preseliti u štalu, dok velikoj kući nemaju pristup. Prvi jutarnji razgovori bili su rezervirani za dojmove o noći iza njih, ali i o situaciji u kojoj su se našli. Kandidatima je stigla videoporuka od ispalog Gorana, koji je imao zadatak odabira novog vođe, a kao što je većina očekivala, odabrao je Davora. „Čekao sam dugo, borio se, i evo došao je šešir napokon i meni“, zadovoljan je bio Davor i odmah najavio promjene, „Svatko tko radi će dobiti sve. Tko ne radi i ne izvršava zadatke, neće jesti!“

Kandidatima se javila i voditeljica Nikolina Pišek, poručivši novom vođi da mora odabrati jednu sluškinju i jednog slugu, a oni će tako automatski dobiti pojedan glas protiv sebe na idućem glasanju i moraju spavati u kućici za izolaciju. „Poznavajući Davora, to će biti iživljavanje“, komentirali su ostali, „Tek će sad pokazati svoje lice i taktiku koju sprema.“ U obranu mu je stala samo Manja, s kojom je odlučio podijeliti sva svoja razmišljanja. Stiglo je vrijeme odluke – sluge su postali Doroteja i Darko, a na njima je sad cijelo imanje i svi fizički poslovi, čistoća, briga o životinjama, kuhanje i briga o vrtu. „Očekivano, znali smo da smo to mi“, smijala se Doroteja. „Ovo je već sad malo pretjerivanje“, poručila je Manuela, kad je vođa Davor zabranio ostalima čak i da si skuhaju kavu.

Kriza trese imanje! Novi vođa Davor zaratio s Darkom: 'Pred 11 ljudi on ruši moj autoritet prvi dan'

No Darko je odmah pokazao zube i odbio poslušati nekoliko prvih uputa i zahtjeva vođe: „Misli da sa mnom može lako, ali nije svjestan na što je naletio i koliko ja mogu biti bezobrazan.“ „Veliki je egotriper i znao sam da će se pobuniti“, komentirao je Davor, „Pred 11 ljudi on ruši moj autoritet prvi dan!“ Veliki šok na imanju bio je glavna tema na svakom kutku. Većina kandidata bila je protiv Davora, a tek su se Ivan i Dario složili da ih sve ovo jako zabavlja.

„To je sad moja Farma. Želim je voditi na svoj način, svidjelo se to njima ili ne“, poručio je Davor. Na imanje je stigao mentor Marinko s novim informacijama o tjednom zadatku. Farmeri u idućim danima putuju kroz tri regije – Gorski kotar, Kvarner te Liku. Jedan dio zadatka je izgradnja drvene nastambe za magarce. No uz to, drugi će se dio zadatka protegnuti kroz čak dva tjedna, a to je izrada glamping kućice za posjetitelje. „Traktor i prikolicu vam ostavljam, ali znaj da ste slabi s gorivom, kriza je“, igrao je igru Marinko. „Ne znam što reći, ubio me zadacima! Pokušavam složiti kockice u glavi“ vođa je bio u strahu. U isto vrijeme, novoizabrani sluge smišljali su taktiku kako dalje, a savjete su im davali Nikolina i Mario: „Išao bih mu uz dlaku, to je samo pet dana!“ „Bit ćemo normalni, ovisno o njegovu ponašanju“, zaključile su sluge. A upravo je njih na razgovor odlučio privesti Davor, nakon jutrošnje velike svađe. Htio im je dati drugu priliku, ali se i sam ispričati. Ponudio je da će sam na sebe preuzeti mužnju krava. „Ajde da i to vidim, Svaka čast ako je bilo iskreno“, poručila je Doroteja skeptično.

„Sve sam to napravio samo da ne zaratimo, da se ne odugovlači dalje ta negativna energija u kući“, Davor je kazao. Kandidati su tjedni zadatak shvatili vrlo ozbiljno i prionuli na posao čim je materijal stigao u dvorište. Nakon poslužene večere, mnogi su ostali nezadovoljni količinom hrane i trudom Darka i Doroteje. Uz to, otišli su a da nisu oprali suđe ni nahranili svinje prije spavanja. „To ću ja napraviti, nije problem, vi možete ići leći“, kazao je Davor pomalo poraženo, a nije prihvatio pomoć ostalih koji su željeli uskočiti. „Davor kao vođa trebao je lijepo reći da je možda malo hrane za večeru, da poprave što nisu dobro napravili... Prešutio je dio koji nije trebao“, smatrao je Ivan, a i Dario se složio kako sluge nisu odradili propisane zadatke. Sluge su u kućici za izolaciju skinuli svoje pregače i odlučili kako vođu više neće slušati. „To nije igra, imam osjećaj da je to neka mržnja... Imam osjećaj da me odabrao jer sam mu konkurencija, ali moguće je da mi i nešto zamjera“, Darko je kazao. „Dao sam im šansu, obećali su... Ali sam jako razočaran“, komentirao je Davor perući suđe i hraneći životinje prije spavanja. A hoće li novi vođa uspjeti zadržati autoritet i koji je idući potez sluga, pokazat će nova epizoda 'Fame', sutra od 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan i na platformi Voyo.