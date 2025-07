Lucija Lugomer otkrila s kojim zdravstvenim problemom se bori: 'Prepala sam se jer je izmaklo kontroli'

Naša najpoznatija plus-size manekenka i influencerica, Lucija Lugomer, poznata po svojoj iskrenosti i promicanju pozitivne slike o tijelu, ponovno je pokazala svoju ranjivu stranu. Na svom Instagram profilu podijelila je fotografiju koja je zabrinula, ali i ohrabrila njezine brojne pratitelje. Lucija je objavila selfie na kojem je vidljivo crvenilo i oteklina na licu, ispod oka, te je uz fotografiju uputila snažnu poruku svima koji se bore sa sličnim zdravstvenim problemima.

U emotivnoj objavi, Lucija je otkrila da se bori s neugodnim zdravstvenim stanjem, herpesom, koje joj je, kako kaže, izmaklo kontroli u vrlo kratkom vremenu. "Ovom objavom želim i osjećam se od pomoći svim predivnim licima koji prolaze kroz isto. Ja živim s ovim čudom, jedna sam od vas i nije me sram. U paketu samnom dolazi i on. Oduvijek", započela je hrabro svoju ispovijest.

Majka dvojice sinova i uspješna poduzetnica, koja je karijeru izgradila rušeći stereotipe, priznala je da se jako uplašila. "Rožnica je u redu a toga me uvijek bude najviše strah. Primam sve potrebite medikamente, prepala sam se jer je izmaklo kontroli u jako brzom vremenu", napisala je, otkrivajući olakšanje što joj vid nije ugrožen.

Ono što je posebno dirnulo njezine pratitelje jest njezina odluka da se ne skriva. "Ne skrivam se iza flastera i možete me vidjeti kako hodam sa ogromnom bijelom mrljom na licu od kreme koja će mi na kraju umrtviti taj dio lica", poručila je Lucija, pokazujući nevjerojatnu snagu. Svoju je objavu iskoristila kako bi poslala važan apel svima: "Dižite svoje imunitete na koji god način vam to odgovaralo, mislite na sebe i na vrijeme reagirajte. Tijelo nam daje do znanja da je došlo vrijeme ZA NAS. Ne ignorirajte ga."

Ispod objave su se odmah zaredali komentari podrške, ali i osobne priče pratitelja koji su se prepoznali u Lucijinoj borbi. Lavina reakcija pokazala je koliko je važno govoriti o ovakvim temama. "Hvala Lucka na ovome, želim ti brzi oporavak", samo je jedan od komentara podrške.

Mnogi su podijelili i vlastita, često vrlo teška iskustva. "Ja ga isto imam, al meni izbija na kapku i baš bude grdo. Preporučam lysine kapsule", savjetovala je jedna pratiteljica. Druga je podijelila potresnu priču o svom sinu: "Moj sin 11 godina star se bori sa zosterom prošle godine je ležao u bolnici na oko mu je izašao i proširio se po cijeloj lijevoj strani lica, oštetio mu je malo vid na lijevom oku". Još jedna pratiteljica je napisala: "Ja imam herpes od rođenja, samo po licu, šeće se, nikad ne izraste na istom mjestu... gledaju te ko gubavca ali, neću nikad zaboraviti što mi je jedan stari doktor na Šalati rekao: gle, sad ga imaš, istrpi tih 15-20 dana, poslije ćeš imati lijepu novu kožu i to bez bora."