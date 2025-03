Kristina podbada, no Stjepan je nepokolebljiv: 'Žena treba mene osvojiti, a ne ja nju. Mislim da sam top'

Treće vjenčanje u 'Braku na prvu' nije prošlo tako bajkovito kao prijašnja dva jer nezadovoljna mladenka Kristina nije pronašla ništa lijepo na svom partneru Stjepanu. Simpatični mladoženja odmah se svidio Kristininoj obitelji i prijateljima, osvojio ih je i zavjetima, a i mladenka je morala priznati da su baš lijepi. „Nadam se da će se uspjeti dovoljno opustiti i vidjeti u tome svemu svu onu pozitivu koju ja vidim“, rekla je Kristinina majka. Ceremonija je bila romantična, a Kristina zadovoljna što su se poljubili u obraz jer bi joj sve drugo bilo nedopustivo.

I Stjepanovi prijatelji bili su jako optimistični kad je riječ o odnosu među mladim supružnicima, no Kristini se nije svidjelo što god je Stjepan pokušavao, a pogotovo kad joj je želio pokazati kako je zamislio njihov prvi ples. „Nemoj me gnjaviti sada, već mi je pritisak od cijelog dana, sad da nakon cijelog dana moram učiti koreografiju?“ komentirala je. Tijekom fotografiranja pokušavala se pretvarati da joj je sve super jer, kako je rekla, nije željela povrijediti Stjepanove osjećaje. „Bilo mi je tužno gledati fotografije kako su lijepe i kako sam ja u toj vjenčanici, sve je idilično okolo i imam tipa pored sebe i tužna sam“, rekla je dok je njezin brat objasnio kako se njoj jako rijetko netko svidi na prvu. No Stjepan se nije dao smesti, plesao je i pjevao Kristini tijekom prvog plesa. „Nisam osjetila kemiju, a ja je osjetim u prvih pet minuta kada treba“, objasnila je i dodala kako je pokušavala barem nešto naći u njemu što joj se svidjelo, ali nije pronašla ništa. Stjepan je sjeo s Kristininim gostima koji su ga bodrili da joj da priliku dok se ne opusti. „Drago što oni to podržavaju i misle da mogu srušiti te neke zidove koje je digla. Sad je pitanje samo bih li ja želio srušiti te zidove“, zagonetno je rekao.

Kristina je otvoreno razgovarala sa svojom kumom i objasnila joj sve. „Nije on meni ružan, ali nije moj tip. Ne pali me“, rekla je Kristina koju je potpuno odbilo i to što joj je pjevao u uho tijekom plesa. I kumi je govorila kako je Stjepanov kum njezin tip dečka i ljutila se što nije njega dobila. Kuma ju je ohrabrivala i govorila joj kako treba izvući najbolje od cijele ove situacije. Kasnije je u čudu objašnjavala svojima kako je Stjepan u show stvarno došao zbog ljubavi i da to normalna osoba ne bi napravila osim ako je, primjerice u pedesetima. „Ali ja koja imam 26, a on 28 godina i imamo cijeli život pred sobom“, objašnjavala je dok se njezinim bližnjima nikako nije svidjelo takvo razmišljanje i zaključili su da je jako površna.

Majka joj je sljedeća pokušavala objasniti da treba Stjepanu barem dati priliku, no Kristina to nije htjela ni čuti i samo je ponavljala da on nije za nju. „Imam osjećaj kao da mu pljujem u facu; tu nosim prsten, a znam da na kraju dana to nije to“, rekla je Kristina dok je Stjepan priznao svom prijatelju da i on vidi da se nije dogodio taj klik među njima i da ni Kristina nije njegov tip cure. „On će ispasti dobrica, a ja smrad zato što ga ne želim“, nastavljala je Kristina dok se Stjepan zabavljao u društvu Kristinine bake i mame s kojom je i zapjevao. No i to je Kristina objasnila time da njezina mama ima katastrofalan ukus za muškarce. Poslije zabave, Kristina je bila umorna i svatko je otišao u svoju sobu na spavanje. „Idemo polako, ne dam se lako“, kroz smijeh je zaključio Stjepan.

Ujutro je svojoj supruzi donio doručak u sobu i rekao kako će se potruditi da joj bude ugodno s njim i da idu u prijateljskom smjeru, a i ona je malo spustila gard pa su razgovarali što je kome važno u vezi, no bolje da nije. Naime, Stjepan joj je rekao kako od 17. godine nije bio u dugoj vezi. „To znači da ne može preuzimati odgovornost ili nešto nije u redu s njim“, zaključila je.

Stjepan se jako veselio i medenome mjesecu, a Kristina nije bila oduševljena jer je zaključila da idu na skijanje. Medeni mjesec bio je tema još dva para; Irme i Marka te Silvije i Hrvoja, koji su se radovali bračnom putovanju i nadali su se da će posjetiti toplije krajeve. Jedino je Silvija razmišljala o skijanju. „Put u nepoznato, ja to volim, meni je to super“, rekao je Hrvoje jer u pismima nije pisalo kamo idu. Na aerodromu su shvatili da idu zajedno i svih četvero bili su sretni kad su doznali da idu u Malagu dok su Kristina i Stjepan otišli u Sloveniju! Prvo su krenuli u obilazak planine, no vrijeme nije bilo dobro tako da su, na Kristininu sreću, vratili na toplo u hotel. „Vidim da je većinom ozbiljna, pokušavam je nasmijati, ali ona ne shvaća taj moj humor. Meni je žao“, rekao je Stjepan.

Irma i Marko uživali su u doručku, a ona je priznala kako su prvu noć spavali u istom krevetu i njoj je, kako je rekla, bilo ugodno kraj čovjeka. „Što sam ga bolje upoznala jučer to sam mu više vjerovala i kad smo išli leći, to mi uopće nije bio problem“, rekla je Irma, a oboje su jedva čekali šetnju gradom. „Mislim da nam i jednome i drugome godi ovo što se sada događa“, rekao je Marko, uvjeren da će im biti još zanimljivije kad se bolje upoznaju, a zasad je sretan što imaju dobru komunikaciju i iskrenost. „Super mi je s Markom jer je dobar čovjek i dobro se slažemo. Mogu mu vjerovati, smiješan je, zabavan, ponaša se lijepo prema meni... Zanima me hoće li se između nas roditi ta iskra. Imam neku nadu, za sada smo prijatelji“, iskreno je rekla Irma. Silvija i Hrvoje također su otkrili da im je dobro u zajedničkom društvu, a njoj se jako svidjelo što je njezin suprug jako pažljiv.

Kod Kristine i Stjepana nije bila romantična atmosfera, ali Kristina se ipak potrudila više doznati o Stjepanu, što ponovno nije dobro završilo. Stjepan joj je rekao kako je vodio curice na putovanja, što je Kristinu zgrozilo. „Hladna sam prema njemu jer mi se sviđa kao osoba“, rekla je Kristina, a Stjepan je predložio da odu u saunu. „Između Marka i mene postoji ta neka nada da ćemo se možda i zaljubiti“, priznala je Irma Silviji i dodala da joj jako odgovara njegov karakter, a Silvija je otkrila da kod njih sve ide polako. Hrvoje je pričao Marku kako supruga i on imaju dosta dodirnih točaka i bili su zadovoljni kako se zasad sve razvija dobro u njihovim brakovima.

Stjepan je ispitivao Kristinu o tetovažama, a ona nije mogla zaboravila kako je rekao da voli voditi curice na putovanja. Dok se hvalio svojim uspjesima kod žena, Kristina mu ništa nije vjerovala i samo ju je sve više živcirao. „Žena treba mene osvojiti, a ne ja nju. Mislim da sam top“, rekao je Stjepan, ne obazirući se na podbadanja svoje supruge. „Ja sam njega pogledala i znala da s tim čovjekom ne želim ništa“, rekla je Kristina prije spavanja i obećala da će se potruditi biti bolja prema njemu. Kako će se dalje razvijati odnosi među ova tri para i tko će se sljedeći vjenčati - ne propustite pogledati od ponedjeljka do četvrtka u 22.30 na RTL-u ili već sad na platformi Voyo.