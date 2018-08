Pjevač Zadruge: Znate koliko je nas pisalo pjesme za vrijeme rata na bojištu s nostalgijom za mirom

Pjevač Zadruge, povodom obilježavanja Oluje, objavio je post na svom Facebooku...

Post prenosimo u cijelosti...

"Povodom današnjeg praznika mislim da ne bi bilo zgoreg prisjetiti se povoda. Na današnji dan prije 23 godine oslobođen je Knin. Knin kao simbol, međutim akcija je počela dan prije i nije završila za dva dana. Još danima su se oslobađala mnoga mjesta na do tad okupiranom području. Zadatak hrvatskih snaga bio je jasan. Vratiti međunarodno priznati teritorij pod nadležnost RH. Bilo je to vrijeme koje iz današnje perspektive izgleda kao davna priča, ali priča u kojoj su sudjelovali još uvijek živi sudionici. Priča koja u sebi sadržava tragediju ljudskih sudbina s obje strane. Na žalost, ona se danas pojednostavljuje i prisvaja.

Neki polažu pravo na ovaj praznik kao da su ga dobili na lotu. Čak se određuju i podobni zabavljači! A tko ima to pravo određivati tko će i kome tim povodom pjevati? Nekakav „Thompson“, koji se slikanjem početkom rata probio na estradu potencirajući nacionalizam, podjele i mržnju? Taj isti nakon naslikavanja s neupotrebljivom puskicom, istog imena, zbrisao je u Split i Zagreb, pretpostavljam na prvu crtu „obrane“! Pitam sve one koji se usude procjenjivati domoljublje nasih glazbenika, da li znate koliko je nas pisalo pjesme za vrijeme rata na bojistu s nostalgijom za mirom, jer nam je to tada trebalo? Znate li koji su sve glazbenici s puškom u ruci proveli rat bez želje da ga naplate? Koliko je pjesama nastalo bez potrebe da se iskoristava domoljublje?

Zar sad jedan glazbeni ratni profiter i plagijator ima pravo na sve jer urla o domoljublju? Da li se netko zapitao koliko je hrvatskih glazbenika pisalo pjesme i branilo ovu zemlju bez želje za promocijom i reklamom? Iako nas se ne čuje, vjerujte pozitivna strana hrvatskog čovjeka nije nestala. Tu smo, i ne damo da nam zasluge za slobodu uzimaju oni koii stvaraju podjele, oni zbog kojih smo zadnja europska balkanska rupa, oni kršćani koji nisu svoje grijehe u stanju ispovijediti, ali znaju za tuđe! Vjerujte još nas ima koji ne damo da se obešćasti hrvatsko ime, koji ne toleriraju lopovluk i primitivizam, jer to ne priznamo kao hrvatsku vrijednost! Ponosan sam na današnji dan jer je to i moj praznik!

Simbol onih ljudi koji su se u ratu ponijeli kao ljudi, bez uzmaka, ali civilizirano, kako i dolikuje casnom i ponosnom hrvatskom vojnku! Ovo je praznik onih ljudi koji su svoju dužnost prema domovini obavili bez naplate i slave, za koje se ni ne zna da su o tom casu bili spremni položiti život, a danas se bore za svoju egzistenciju bez pomoći politike i društva, daleko od očiju javnosti. Njih nećete vidjeti na ulicama, to su obični ljudi za koje malo tko zna da su uopće bili dio obrane jer imaju svojih briga i svoj život. Za nas je rat davno gotov, danas se treba boriti za razvoj zemlje koja se tada stvarala. Onima koji to ne znaju, nemaju intelektualnih mogućnosti ni radnih navika, ne preostaje drugo nego urlati o domoljublju. Za to ne treba ni truda, ni znanja, ni pameti. Svim svojim ratnim kolegama želim ugodan današnji dan i uživajte u odojku!"