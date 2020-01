Završen sastanak: Kraljica je podržala želju svog unuka, evo što je rekla

U Sandringhamu, gdje kraljica Elizabeta provodi vrijeme od Božića do sredine veljače, danas su se s njom sastali njezin sin Charles i unuci Harry i William.

Na sastanku se raspravljalo o budućnosti princa Harryja i njegove supruge Meghan unutar kraljevske obitelji te kakvu im obveze i dužnosti ostaju nakon njihove odluke o odstupanju s kraljevskih dužnosti.

Prva informacija koju donosi BBC je da je kraljica prihvatila želju svog unuka da sa suprugom Meghan i sinom Archiejem žive na relaciji Velika Britanija - Sjeverna Amerika.

U izjavi je rekla da "u potpunosti podržava" njihovu želju za novom ulogom, ali "preferirala bi da ostanu stalno zaposleni članovi kraljevske obitelji". Napisala je u izjavi kako su vodili jako konstruktivan razgovor i naglasila kako cijela njezina obitelj podržava princa Harrya i Meghan da stvaraju svoj život kao mlada obitelj.

- Harry i Meghan su odlučili da ne žele ovisiti o javnom financiranju svojih novih života. Stoga je dogovoren period tranzicije u kojem će oni dio vremena provoditi u Kanadi, a dio u Ujedinjenom Kraljevstvu - istaknula je kraljica Elizabeta i dodala kako na "složenim stvarima" treba još raditi, ali očekuje da će konačne odluke biti donesene u narednim danima, rekla je.

