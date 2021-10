Kraljica Elizabeta odbila nagradu za starije osobe: 'Star si onoliko kako se osjećaš'

Kraljica Elizabeta II. kojoj je 95 godina, odbila je nagradu za starije osobe koju dodjeljuje britanski časopis jer misli da ne ispunjava uvjete za nju, piše The Oldie.

Časopis koji se predstavlja kao "laka" alternativa medijima "opsjednutim mladosti i slavom", otkrio je da je Buckinghamskoj palači predložio da njegovu nagradu "The Oldie of the Year" ("Starija osoba godine") uruči kraljici koja je na prijestolju već gotovo sedam desetljeća.

U utorak je list objavio pismo poslano 21. kolovoza iz škotskog dvorca Balmoral, gdje kraljica boravi krajem ljeta, s potpisom zamjenika njezina osobnog tajnika Toma Laing-Bakera.

"Njezino Veličanstvo misli da si star onoliko kako se osjećaš i stoga misli da ne ispunjava uvjete za nju", navodi se u pismu.

Pošto je dulje vrijeme provela u izolaciji u dvorcu Windsoru blizu Londona i unatoč nagađanjima da će se povući nakon smrti supruga Philipa, Elizabeta II. u zadnje vrijeme sudjeluje u mnogim javnim događajima. Prošlog tjedna je viđena u javnosti kako hoda sa štapom, prvi put od 2004. Philip koji je umro u travnju u 99. godini, primio je nagradu "Oldie" 2011. u prigodi svog 90. rođendana.

"Ništa nije tako pogubno za moral kao kad vas podsjećaju da godine prolaze", napisao je tada vojvoda od Edinburgha, poznat po svom ne uvijek diplomatskom humoru, u pismu zahvale. "No lijepo je da nas se sjete", rekao je.

