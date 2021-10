Ivana Knoll provokativnim plesom u bazenu oduševila fanove, ispod su samo nizali komplimenti

Najseksi hrvatska navijačica, kako je svi nazivaju, Ivana Knoll ponovno je zapalila Instagram. Objavila je seksi video u kojemu u plavom dvodijelnom badiću u bazenu provokativno pleše na pjesmu srpske pjevačice Tee Tairović.

Inače, kako je naznačila u objavi, Ivana je video snimila u Grčkoj na otoku Mykonosu.

Pratitelji su se oduševili snimkom koja je u kratko vrijeme prikupila preko 12 tisuća lajkova.

"Ohoo", komentirala je Ecija Ivušić.

"Jooj", "Prekrasna", "Odlično plešeš", "Svaka čast", pisali su ostali.

Ivana uživa sve veću popularnost i prošlo ljeto u intervjuu nam je priznala kako nije znala da će se stvari odvijati u tom smjeru.

- Na početku nisam mislila da će to biti tako, no evo sad kako to traje već neko duže vrijeme, navikla sam se. Većinom to budu slatki, pozitivni pozdravi i fotkanje s obožavateljima - rekla nam je tada. Ivana je rođena u Njemačkoj, a odrasla u Hercegovini. U Zagreb je stigla na studij te je manje poznato da je ova mlada ljepotica magistrica grafičke tehnologije, a svojevremeno se natjecala i za Miss Hrvatske, a nakon nogometnog prvenstva je predstavila liniju svojih kupaćih kostima CROkini.

