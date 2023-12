'Kraljica Božića' imat će najtužniji blagdan: Veza s 14 godina mlađim dečkom došla je kraju

Slavna pop pjevačica 54-godišnja Mariah Carey i njezin dugogodišnji dečko - Bryan Tanaka prekinuli su ljubavnu romansu zato što je navodno on želio djecu, a ona ne, rekao je izvor blizak paru za Page Six. Njezin sad već bivši dečko, koji je od pjevačice mlađi čak 14 godina nije imao isto viđenje njihove ljubavi, a k tome je i razlika u godinama odigrala značajnu ulogu, piše spomenuti medij. - On želi imati obitelj, a njoj se to baš i nije svidjelo - kazao je izvor.

Podsjetimo, slavna pjevačica Carey sa svojim bivšim suprugom Nickom Cannonom već ima djecu - točnije 12-godišnje blizance Moroccana i Monroea. Tanaka nema svoju djecu, i tome je žudio. Naime, poznata pjevačica i prateći plesač bili su zajedno punih sedam godina. 'Kraljica Božića', kako su je svojedobno prozvali zbog njezinih blagdanskih pjesama, pokrenula je glasine o prekidu ovog tjedna zato što je otišla na svoje godišnje putovanje u Aspen sama. Osim toga, Tanaka se nije pjevačici pridružio na njezinoj 'Merry Christmas One and All' turneji koja je započela u studenom u Yaamava Resport & Casinu u kalifornijskom Highlandu. Inače, Tanaka je njezin plesač još od 2006., a počeli su izlaziti 2016. godine.

VEZANI ČLANCI:



Nedavno je Mariah Carey dodatno potaknula nagađanja o ljubavnom brodolomu kada je rekla za People da je iza sebe imala zbilja tešku godinu. - Veselim se ovom Božiću cijelu godinu. Još od prošle godine, jer prošla godina baš i nije bila najbolja - kazala je pjevačica. Dobitnica Grammyja i Tanaka posljednji su put viđeni zajedno tijekom njezina rođendana u ožujku. Carey je prekinula s Tanakom 2017. godine, ali su se ubrzo ponovno pomirili.

Ako se prisjetimo, njezin glazbeni i izvanvremenski hit "All I Want For Christmas Is You" najprodavanija je i najslušanija božićna pjesma svih vremena, a navodno ju je napisala za samo 15 minuta - prije 28 godina. Srušila je brojne rekorde, a dosad je samo zbog tantijema Carey donijela oko 60 milijuna dolara.

VIDEO: Jadranka Kosor komentirala golišave fotke novog ministra gospodarstva