Kraljevska obitelj zapošljava! Provjerite koje uvjete traže, ali i kolika je plaća za ovih pet pozicija

Mnoge oduvijek zanima kakav je život kraljevske obitelji iza zidina Buckinghamske palače. Trenutno imate 5 načina kako to možete doznati, a u ist vrijeme "malo" i zaraditi. Naime, na službenoj stranici The Royal Household trenutno je otvoreno čak pet natječaja za posao u kraljevskoj obitelji. Voditelj društvenih mreža, savjetnik za digitalno učenje, voditelj za održavanje doma u Kensington palači, maloprodajni financijski analitičar ili pak asistent za dizajn i razvoj - sve su to pozicije na koje se trenutno možete prijaviti. Naravno, svaka pozicija znači i različite predispozicije.

Za početak, kraljica Elizabeta u Buckinghamskoj palači zapošljava osobu koja će voditi služebni Instagram profil, a natječaj je otvoren do 7. veljače ove godine. Objavljeno je da će kraljica osobu koja će za nju objavljivati fotografije na Instagramu plaćati 230 tisuća kuna godišnje, a bit će tu i bonusa.

"Nijedna dva dana neće biti ista. I dok podržavate druge, imat ćete izuzetne prilike za rast vlastite karijere. Bit ćete ohrabreni da napravite utjecaj u srcu ove slavne institucije", stoji u oglasu. Zaposlenik ili zaposlenica treba imati dobro oko za detalje, kreativan, odlične vještine copywritinga, digitalnu pismenost i poželjno - fakultetsku diplomu. Isto do 7. veljače otvoren je i natječaj za savjetnika za digitalno učenje, za koga će godišnja plaća biti gotovo 257 tisuća kuna godišnje, plus bonusi.

Foto: Reuters/PIXSELL/Ilustracija

"Pridruživši nam se u ovo zanimljivo i važno vrijeme, potaknut ćemo nove inovacije i ideje. Tako ćete, s velikim zanimanjem za trendove digitalnog učenja oko vas i najbolju praksu, biti u dobrom položaju da nas savjetujete o novim tehnologijama i pristupima", stoji u opisu. Ovaj zaposlenik mora biti proaktivan i pun novih ideja, dobar s brojevima i analizama, timski radnik, dobro organiziran i svakako - strastven oko novih digitalnih tehnologija. Dakako, i vješt u korištenju digitalnih alata za pisanje.

Nadalje, princ William i Kate Middleton traže novog člana osoblja koji će im pomoći održavati dom u palači Kensington. Pozicija je opisana kao uzbudljiva prilika za i pridruživanje pozitivnom timu i veselom radnom okruženju. Naravno, postoji određeni kodeks ponašanja kojeg se svi prijavljeni za ovaj posao moraju pridržavati dok rade za vojvodu i vojvotkinju, a jedna od bitnih stvari je spremnost za putovanje jer par često provodi vrijeme u svojoj rezidenciji u Norfolku, s njihovo troje djece. No, postoji i jedno posebno strogo pravilo kojeg se budući zaposlenici kraljevske obitelji moraju pridržavati. U kraljevskoj obitelji postoji nulta tolerancija na ogovaranje, a u oglasu za posao piše da pojedinci moraju biti izvrsni u 'održavanju povjerljivosti te diskreciji'. Plaća bi bila gotovo 158 tisuća kuna godišnje.

Što se tiče pozicije maloprodajnog financijskog analitičara, na stranici stoji kako će osoba biti računovođa s vođenim iskustvima u vođenju računa, analiza i plaćanja. Naravno, mora biti veliki IT-ovac, organiziran i proaktivan, s iskustvima u maloprodaji. Ova osoba bit će plaćena od 300 do 310 tisuća kuna godišnje. Od 188 do 200 tisuća kuna, ovisno o iskustvu, bit će plaćen asistent za dizajn i razvoj. Zaposlenik mora imati relevantnu diplomu, IT vještine, zajedno s dobrim snalaženjem u MS Officeu, velike administrativne sposobnosti, ali i timski igrač te izvrstan u komunikaciji. Svi ovi poslovi bit će na 37 sati tjedno.