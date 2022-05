KOMENTAR HRVOJA HORVATA

Konstrakta je najveće osvježenje Eurosonga, a Hrvatska sad može još više žaliti

Većina pjesama ovogodišnjeg i uopće zadnjih Eurosongova "štancanje" kopija i trendova kojima neke zemlje pokušavaju probiti "barijeru". Ali, nije to samo pitanje pameti u izboru pjesme za Eurosong, već načina kako naše povodljivo snobovsko društvo funkcionira i vidi vrijednosti kod drugih u pop glazbi, a ne kod sebe, čak i kad ih imamo. Dokrajčilo nas je staromodno guranje glave u pijesak, bez da se dozvoli ikakva nova provokacija ili pomak. Konstrakta je bila baš to, drugačija, a srpski žiriji koji su je odabrali pokazali su se pametnijima od naših. Završila je na petom mjestu, ali to nipošto ne umanjuje njen uspjeh, jer je nakon polufinala imala milijun pregleda na YouTubeu u samo nekoliko sati.