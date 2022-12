Koncert 'Želim život' ujedinio Hrvatsku, za Zakladu Ana Rukavina prikupljeno više od 640 tisuća kuna

Mnogi građani sinoć su proveli ugodno vrijeme uz program Nove TV i nastupe najvećih hrvatskih glazbenih zvijezda te ujedno doprinijeli blagdanskom i humanitarnom ozračju stvorenom zahvaljujući Zakladi Ana Rukavina i Novoj TV. Tradicionalni, 17. po redu božićni koncert „Želim Život“ i ove godine ujedinio je Lijepu Našu! Tijekom emitiranja glazbenog događaja u programu Nove TV i na online platformama Nove TV, građani su svojim pozivima i donacijama prikupili 644.325 kuna / 85.516,62 EUR + PDV za daljnji rad Zaklade. Velikani hrvatske glazbene scene – Prljavo kazalište, Gibonni i Miroslav Škoro uveličali su plemenitu akciju te potakli gledatelje da putem humanitarnog broja 060 9000 doniraju po 5,00 kuna / 0,66 EUR (+ PDV).

Božićni koncert vrhunac je hvalevrijedne akcije „Želim život“ kojom se nastavlja rad na prikupljanju sredstava za daljnje širenje Hrvatskog registra dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica i druge projekte važne za razvoj hematologije u Hrvatskoj.

Sinoćnji koncert poklon je građanima Hrvatske, a ujedno i zahvala svima koji su podržali i doprinijeli dobrotvornim aktivnostima Zaklade uz prisjećanje na prerani odlazak Ane Rukavine, mlade novinarke čije ime Zaklada nosi.

Foto: Nova TV

„Ove godine obilježavamo 16 godina otkako je Ana ujedinila cijelu Hrvatsku svojim nikada pokorenim žarom za životom ali i za životima sviju koji su patili poput nje. Svaka donacija, ma koliko mala bila, puno nam znači jer na taj način ispunjavamo njezinu plemenitu misiju te smo beskrajno zahvalni što su nam ljudi i ove godine poklonili svoje povjerenje! Zato im još jednom od srca velika hvala“, poručila je Marija Rukavina, upraviteljica Zaklade Ana Rukavina.



„Hvala svima na zajedništvu: Zakladi, gledateljima koji su se odazvali te svojim pozivom omogućili daljnji rad Zaklade i cijelom timu Nove TV. Samo tako možemo mijenjati stvari, a ovo je upravo projekt koji pomaže najpotrebitijima i doprinosi našem društvu. Koncert „Želim život“ i suradnja sa Zakladom Ana Rukavina, perjanica su društveno odgovornih projekata Nove TV i ponosni smo na sve što smo tijekom godina ostvarili.“, kaže Dražen Mavrić, predsjednik Uprave Nove TV.

Zaklada Ana Rukavina beskrajan je izvor nade za 160 pacijenata koji su do sada primili transplantat širom Hrvatske i svijeta zahvaljujući Hrvatskom registru dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica. Ustrajnim radom i zalaganjem Zaklade omogućeno je proširenje Hrvatskog registra s početnih 150 na više od 62 500 potencijalnih darivatelja, kao i osnivanje javne Banke krvi iz pupkovine Ana Rukavina u sklopu KBC-a Zagreb. Osim toga, Zaklada Ana Rukavina podržava i druge projekte kao što su stručna usavršavanja liječnika i medicinskih sestara u inozemstvu te projekte važne za razvoj hematologije u Hrvatskoj.

Zahvaljujući napornom i predanom radu Zaklade i medicinskog osoblja do sada je organizirano više od 450 akcija upisa u Hrvatski registar diljem Hrvatske. To Hrvatsku, prema izvješću Svjetskog registra iz 2014. godine, čini 11. državom u svijetu po broju potencijalnih darivatelja na 10.000 stanovnika te 8. u svijetu po broju darovanih krvi iz pupkovine na 10.000 stanovnika.

