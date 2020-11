Naša glumica se javila iz Kine: 'Naš život se vratio u normalu, ne hodamo s maskom'

Hrvatska glumica Vitomira Lončar već nekoliko godina živi i radi u kineskom gradu gradu Xi'anu. Zbog pandemije se ponovno vratila u Hrvatsku, no posljednjih mjesec dana opet je natrag u Kini gdje se, kako kaže, život vratio u normalu.

"Ljudi imaju povjerenja u to da Kina kontrolira pandemiju. Ako ima novih slučajeva, odmah su prijavljeni. Naš život se vratio u normalu. Zaista je život normalan, nemamo ograničenja, predajemo, živimo normalno, rade restorani, život je potpuno normalan. Trenutačno je u jednoj provinciji nađen jedan asimptomatski slučaj i oni su odmah zablokirali grad od 4.5 milijuna stanovnika i zatvorili aerodrom i testiraju cijeli grad u roku od dva dana. To su sve asimptomatski slučajevi", kazao je njezin učitelj kineskog jezika koji se zajedno s njom javio za IN Magazin Nove TV.

Vitomira je potom dodala kako ne hodaju okolo sa zaštitnim maskama jer za to nema razloga. Iako, kaže, u autobusima i vlakovima i dalje svi bez iznimke nose maske, ali imaju i kodove pomoću kojih se prate kontakti.

"Kad uđeš u Kinu, skeniraš se i za svaki grad. Ne daj bože da je netko pored tebe zaražen, oni odmah te ljude obuhvate, stave u bolnicu, nema onog - budete mi javili vaše kontakte - to ne postoji. Kad imaš zeleni kod, normalno se krećeš, putuješ i živiš potpuno normalno", ispričali su zajedno.