Kiki Rahimovski prisjetio se oca u emotivnoj objavi: 'Lažu kad kažu da manje boli kako vrijeme prolazi'

Glazbenik Kristijan Kiki Rahimovski (42) na svom Instagram profilu prisjetio se tužne godišnjice odlaska njegovog oca Akija Rahimovskog.

"Nedostaješ, tata. Lažu kad kažu da manje boli kako vrijeme prolazi...", napisao je glazbenik na Instagram Storyju.

Prisjetimo se, Aki nas je napustio 22. siječnja 2022. godine u 67. godini života. Glazbenik je rođen u Srbiji, točnije u Nišu, 5. lipnja 1955. godine. To je bio grad njegova odrastanja, ali svakako ne i jedino mjesto u kojem se igrao kao dijete. Još dok je bio dijete sa svojom obitelj preselio se u Skoplje, srce Sjeverne Makedonije. Ljubav prema glazbi bila mu je suđena od malih nogu, upravo zato što mu je otac bio profesor glazbe pa je gotovo uvijek bio okružen njome. Sa samo sedam godina krenuo je u osnovnu glazbenu školu gdje je svirao klavir te obožavao pjevati. Uz to, paralelno se bavio i nogometom, no u klasičnoj glazbi nije se dugo zadržao.

Kao tinejdžer bio je član nekoliko bendova, kao što su Krvna braća, Vakuum i Torr te je s njima nastupao davne 1975. na Zagrebačkom festivalu. Tada je ubrzo došlo i do prekretnice u njegovoj karijeri i s 20 godina upoznao je skladatelja i gitarista Huseina Hasanefendića Husa. Iste godine osnovali su bend imena Parni valjak, a ostalo je povijest. Kada je riječ o njegovu privatnom životu koji je posljednjih godina života intrigirao javnost, o njemu je govorio tako što bi istaknuo da privatan život treba ostati privatan.

U prvom braku dobio je sina Kristijana Rahimovskog, svima poznatog glazbenika koji je krenuo očevim putem. Ono što je također intrigiralo jest njegova druga kći Edina koju je glazbenik dobio u braku s Ingrid. Edina se danas preziva Vukojević. Pokojni Aki Rahimovski nikada nije javno govorio o kćeri zato što je to bila njezina želja, a ona se nikada nije željela baviti javnim poslom kao njezin brat Kristijan.

– Privatni život treba ostati privatan. Moja supruga nije tražila eksponirati se uz mene i zaista, svaki put kada se pojavimo na nekom događaju, fotografi znaju da se ona ne želi slikati, i ne slikaju nas. Često se dogodilo da u novinama izađe moja slika s drugom ženom, a ona mi kaže: "Otkad sam ja to postala plava?" Novac nije bitan. Najvažnija je obitelj. Kad primim svoje unuke, shvatim što je najvažnije na svijetu. Nisu to novci, to je obitelj – svojedobno je izjavio za srpski Blic pokojni Aki Rahimovski.

