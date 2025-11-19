Naši Portali
SPOT

Kids from the sky predstavljaju singl 'Tamni bulevard'

19.11.2025.
Kids from the sky osim po zarazno dobrim pjesmama poznati su i po naglašenom vizualnom aspektu koji je već odavno postao sastavni dio njihove priče, pa je tako i na "Tamnom bulevardu" poseban naglasak bio na spotu koji potpisuje mladi beogradski redatelj debbug (Vuk Nedeljković)

Nakon niza uspješnih singlova i nastupa koji su obilježili njihovu godinu, kids from the sky (Teo Golub i Robin Petić) predstavljaju singl "Tamni bulevard" - pop himnu nezaboravnih noći koje ne želiš da završe. "Svoje najveće inspiracije pronalazim u noćnim satima, a tako je bilo i za ovu pjesmu. Dugo nismo znali u kojem smjeru tekstualno krenuti s pjesmom, sve dok nisam jedno kasno u noći doživio upravo situaciju o kojoj i pjevam. Takve trenutke najviše volimo jer ništa nije toliko autentično kao vlastita iskustva. 'Tamni bulevard' savršen je primjer kako inspiracija dođe kada pustiš da te noć odvede u nepoznato.", o pjesmi je ispričao Teo Golub.  Pjesma nosi prepoznatljiv zvučni pečat kojim su kids from the sky osvojili publiku, a opet originalan i svjež s novom energijom kojom iz singla u singl redefiniraju granice domaće pop scene.

Kids from the sky osim po zarazno dobrim pjesmama poznati su i po naglašenom vizualnom aspektu koji je već odavno postao sastavni dio njihove priče, pa je tako i na "Tamnom bulevardu" poseban naglasak bio na spotu koji potpisuje mladi beogradski redatelj debbug (Vuk Nedeljković). Spot je sniman na nekoliko lokacija u Beogradu koje savršeno dočaravaju magiju noći.
"Tamni bulevard" dolazi kao kruna njihove dosad najuspješnije godine, u kojoj su objavili hvaljeni debitantski album "Tamni valovi", rasprodali samostalni koncert u zagrebačkom Vintage Industrial Baru, nastupili kao predgrupa Baby Lasagni u Boćarskom domu, njihova pjesma "Lanterna" uvrštena je u epizodu popularne serije SRAM, održali niz zapaženih koncerata diljem Hrvatske i time  još jednom potvrdili svoj status jednog od najuzbudljivijih imena nove regionalne pop scene. Nakon "Tamnog bulevarda", kids from the sky najavljuju objavu nove glazbe i brojne live nastupe čije najave stižu uskoro. Već je potvrđen i novogodišnji koncert u Poreču, koji će zaokružiti njihovu impresivnu godinu i otvoriti novo poglavlje u njihovoj glazbenoj priči.

 
