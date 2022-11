Kevin Spacey suočava se s novim optužbama za seksualne napade u Velikoj Britaniji

Kevin Spacey (63) suočava se s još sedam optužbi za seksualno zlostavljanje u Velikoj Britaniji. Nova optužnica u Velikoj Britaniji obuhvaća tri točke za nedoličan napad, tri točke za seksualni napad i jednu točku za navođenje osobe na seksualnu aktivnost bez pristanka.

Kraljevsko tužiteljstvo Velike Britanije (CPS) priopćilo je da je odobrilo dodatne optužbe "za višestruke seksualne napade između 2001. i 2004. godine". Prema pisanju britanskih medija ove optužbe se odnose na brojne seksualne napade na jednog muškarca. Spacey bi se trebao pojaviti na Westminsterskom prekršajnom sudu u Londonu 16. prosinca.

Spacey (63) već se izjasnio da nije kriv za optužbe u Ujedinjenom Kraljevstvu koje sežu unatrag 17 godina, a odnose se na četiri druga seksualna napada. Glumca u lipnju sljedeće godine čeka i suđenja spomenuta druga četiri seksualna napada koja je napravio u razdoblju od 2005. i 2013. godine. Prošlog mjeseca porota u New Yorku je proglasila kako glumac nije kriv za pokušaj seksualnog zlostavljanja glumca Anthonyja Rappa. Spacey je osvojio dva Oscara za uloge u filmovima "The Usual Suspects" i "American Beauty", a bio je i umjetnički direktor londonskog kazališta Old Vic od 2003. do 2015. godine.