Kedžo otvoreno o poremećaju koji mu je dijagnosticiran: 'Svako ustajanje bilo je teror u grudima'

Pjevač Damir Kedžo (35) otvoreno je progovorio o problemima s kojima se suočava već više od 20 godina. U iskrenom intervjuu koji je dao Gloriji Kedžo je priznao da se dugo bori s dijagnozom blagog graničnog poremećaja ličnosti, a na ovaj medijski istup odlučio se kako bi pomogao svima koje muče slični problemi da potraže stručnu pomoć jer su ti problemi rješivi uz adekvatnu terapiju. - Meni je više od dvadeset godina, svako jutro ustajanje bilo teror u grudima, crne misli, strah od toga što će se loše dogoditi. Pribjegavao bih metodama disanja, pa čekao nalet anksioznosti koja bi prošla tijelom ili se u njemu zadržala - rekao je Kedžo za Gloriju. Inače, granični poremećaj ličnosti karakteriziran je prožimajućim obrascem nestabilnosti i preosjetljivosti u međuljudskim odnosima, nestabilnošću slike o samom sebi, ekstremnim fluktuacijama raspoloženja te impulzivnošću. Dijagnoza se postavlja na temelju kliničkih kriterija, a liječi se psihoterapijom i farmakoterapijom.

Kedžo je i ranije u javnosti naglašavao važnost brige o mentalnom zdravlju, a u više navrata govorio je i o svojim problemima s anksioznošću koja je sve češća u modernom društvu. - Dugo sam se borio s anksioznošću, potiskivao sam je. Stalno sam radio, a onda se dogodila pandemija koronavirusa. U takvim situacijama čovjek se suoči sa samim sobom. Počeo sam ignorirati svoje psihičko stanje, ali s vremenom sam počeo dobivati panične napadaje.Prekretnica se dogodila kada sam počeo učestalo trčati kako bih se smirio.

Jedan dan sam pretrčao 23 kilometra i nisam uspio smiriti glavu i misli. Tada sam shvatio da mi je potrebna pomoć. Prethodne dvije godine bile su razdoblje u kojem sam se suočio sa sobom i shvatio koliko mi je toga u životu predstavljalo stres. Pitaju me kako uspoređujem svoje iskustvo s Dorom 2020. godine i sada. Ovaj sam put mnogo mirniji jer se više nemam potrebu dokazivati drugima. Prije sam imao potrebu dobiti potvrdu od drugih za svoj rad, čuti da vrijedim. To je vražji posao. Ako čovjek neprestano očekuje potvrde od drugih ljudi, puknut će. Kad-tad će nastati situacija kada će ti svijet reći: 'Ne, hvala.' U mojem slučaju sve se to očito trebalo dogoditi pa sam sada jako dobro i sve što radim - radim iz gušta. Imao sam potrebu ovo reći zbog ljudi koji mi privatno prilaze i govore da imaju problema s anksioznošću te da nisu dobro. Svi se izvana prave da imaju super život i da je kod njih sve odlično - ispričao je Kedžo u siječnju ove godine za Story.

