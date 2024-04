Kći Zdravka Čolića pozirala u izazovnom izdanju, on prokomentirao: 'Ne volim to'

Regionalna glazbena zvijezda Zdravko Čolić (72) iz braka sa ženom Aleksandrom ima kćer Unu (22), koja u usporedbi sa svojim vršnjakinjama nešto rijeđe koristi društvene mreže, ali voli se s vremena na vrijeme pohvaliti novom fotografijom s odmora. U najnovijoj objavi na Instagramu pratitelje je obavijestila da početak proljeća provodi na Zlatiboru, poznatom lječilištu smještenom u planinama.

Na naslovnoj slici Una nosi samo jednodijelni kupaći kostim i ogrtač dok pozira u lječilišnoj kupaonici. Ostatak fotogalerije posvetila je prizorima odmarališta, među kojima se mogu vidjeti bazen, ležaljke, sauna, luksuzna soba za noćenje, zabavni park smješten neposredno pored hotela, a kao šlag na tortu prikazan je hranom ispunjen stol. U opis fotografije stavila je 'Nedjelja'.

Kćer Zdravka Čolića na Instagramu prati više od 45 tisuća ljudi, od kojih često prima pozitivne komentare i komplimente na račun izgleda i raskošnog životnog stila: - "Una, ti si ikona, pošalji mi tu fotografiju", "Ona odiše pozitivnim vibracijama", "Ista tata, lijepa je" - pisali su pored fotografije oduševljeni obožavatelji. Objava je u kratkom vremenu skupila više od 1700 lajkova.

Povodom mezimičinih atraktivnih izdanja za medije se oglasio i popularni Čolić: - Ona samo nešto slika. Ja je ukorim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva. Jednostavno, komunicira s ljudima, voli da se slika. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja ne mogu da joj zabranim, što da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Prije si morao fotografa unajmiti da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kući, pa onda čekaš da izradiš slike - osvrnuo se bosanskohercegovački pjevač te kćerkino drugačije ponašanje objasnio modernim vremenima i generacijskim jazom.

Podsjetimo, Una ljeti često postavlja slike s različitih destinacija diljem Jadrana. Prošle godine fanovi su je mogli vidjeti u Crnoj Gori, Grčkoj, a prije toga pohvalila se fotografijama s Hvara gdje je u crvenom kupaćem kostimu pozirala na palubi broda. Blogerica često odmara u Hrvatskoj. Tako je bilo i prije dvije godine kada je dijelila fotografije iz Opatije.

Njezin otac uvijek je rado viđen gost u Hrvatskoj, gdje u svom vlasništvu ima nekoliko nekretnina. Naime, prema pisanju portala Istarski.hr, pjevač je prošle godine kupio skupocjenu nekretninu u elitnoj zgradi u Puli koja se nalazi u Marini Verudi. Čolićev stan, koji je trenutačno u fazi izgradnje, nalazi se u sklopu atraktivnog i skupocjenog projekta smještenog na granici između marine i Pješčane uvale.

