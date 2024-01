Bivša misica i Todorićeva snaha uhvaćena u javnosti nakon dugo vremena, zna se s kim je proslavila Novu godinu

Kada se počelo raspadati poslovno carstvo obitelji Todorić paralelno negdje u isto vrijeme počelu su pucati i brakovi djece Ivice Todorića. Dok je afera Agrokor bila u samom jeku saznalo se kako se najstariji Todorićev sin Ante (45) i njegova supruga Martina razvode nakon 15 godina braka u kojem su dobili troje djece Emu (21), Luciju (18) te sina Ivicu (16). Bivša misica i najstariji Todorić u javnosti su slovili za skladan bračni par koji je i poslovno odlično surađivao, a kako ni Martina ni Ante nemaju društvene mreže poput ostalih članova obitelji Todorić, uspjeli su jedan dio svoje privatnosti zadržati dalje od očiju javnosti.

No, sada se u javnosti pojavila Martina i to na proslavi Nove godine u koju je ušla u društvu stilista Marka Grubnića i naše glazbenice Nine Badrić. Fotografije, koje je na svom Instagram profilu objavila pjevačica Nina Badrić, otkrile su da se Nina tamo zabavljala sa svojom prijateljicom Tinom Renić, ali i nekadašnjom Miss Hrvatske koju nismo dugo vidjeli u javnosti.

Nekadašnja Miss Hrvatske Martina Todorić izgleda bolje no ikada, odjevena u crnu, usku, šljokičastu haljinu, dok nasmijana pozira s Grubnićem i Ninom Badrić.

Podsjetimo, za Miss Hrvatske odabrana je 1997. godine, a 2002. udala se za Antu Todorića, nakon čega se posvetila obitelji. 2004. rodila je kćer Emu, 2007. drugu kćer Luciju, a u 2008. stigao je i sin Ivica. Ante i Martina vjenčali su se na zagrebačkom Gornjem gradu u crkvi svete Katarine, a o slavlju koje je uslijedilo nakon toga u tadašnjem hotelu Opera u Zagrebu pričalo se još danima. Na svadbenom slavlju bilo je oko 300-ak uzvanika koje su zabavljali Jasmin Stavros, Jole i Kužiš stari moj.

Ante Todorić nakon razvoda sreću je pronašao sa Petrom Kaćunko, s kojom je nedavno dobio i kćer.

