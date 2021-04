Karmela Vukov Colić ispričala što joj se dogodilo pa raznježila pratitelje: 'Nisam joj stigla reći..'

Jedna od omiljenih voditeljica Karmela Vukov Colić prije tri godine dala je otkaz na HRT-u i time, kako je sama kazala, spasila vlastito zdravlje. Od tada je sretna i aktivna na društvenim mrežama, na kojima često objavljuje recepte, uspomene s putovanja, ili pak svakodnevne zgode.

Jedna od takvih je i posljednja, ona s ceste, koja se dogodila na zagrebačkoj Trešnjevci.

"Koliko često na gradskim prometnicama naletite na nepristojne i potencijalno opasne ljude? One koji po Slavonskoj voze cik-cak stišćući nemilice gas, one koji na Vukovarskoj ili Selskoj iz trake za lijevo projure ravno i trube, iznervirani, svima koji se prestrojavaju po propisu? Ili one koji još nisu usvojili da vanjski trak uvijek izlazi iz kružnog toka? One koji galame, pokazuju neke prste, prostače, ponekad i pljunu u vaš prozor (da, i to se događa!)? E, pa, ovo nije priča o njima. Ovo je jedna sasvim druga priča", započela je svoju objavu i nastavila:

"Kakva divna žena - pomislih, uzvraćajući osmijehom, vozačici koja je usporila i ostavila mi mjesta da se uključim u promet na malom, ali glupo sklopljenom raskršću, na kojem se, u vrijeme špice, na lijevo možete uključiti tek na krilima milosrdnog čina nekog od već prisutnih sudionika u prometu. Prošla sam ispred nje, ušuljala se u traku do, onu koja ide ravno, dok je moja dobročiniteljica ostala u traci za lijevo. Sad smo stajale auto uz auto, rame uz rame... Još sam joj jednom mahnula u znak zahvale, a ona uzvratila. Semafor je svjetlio crveno i time priječio prijelazak sljedećeg, velikog i gužvovitog raskršća". Tada je ugledala čovjeka s bijelim štapom.

"Zeleno za pješake se oglasilo i on je polako počeo prelaziti. No to je ono raskršće s puno traka i komadima nogostupa medju njima, i učinilo mi se da gospodin prelazi nekako 'ukoso', izlazeći sa zebre prema prometnom traku. Kakva divna žena - pomislila sam još jednom kad ugledah kako je vozačica iz auta kraj moga dotrčala, uzela gospodina pod ruku i prevela ga preko ceste, a onda se hitro vratila u vozilo. Kakva divna žena! Upalilo se zeleno i mi smo otišle svaka svojim putem. I nisam joj stigla reći - zato pišem: Naklon do poda, divna gospođo', poručila je na kraju objave bivša voditeljica.

Foto: Screenshot

