Kandidatkinja šokirala tužnom pričom, a onda uslijedilo iznenadno priznanje člana žirija: 'Doživio sam isto što i ti'

Večeras je na rasporedu prva epizoda nove sezone MasterChefa u kojoj ćemo upoznati kandidate koji će na audiciji probiti led, skuhati svoja prva jela, ali i otkriti zanimljive životne priče. Iako izgleda kao da mu je oduvijek sve išlo od ruke, član žirija MasterChefa, uspješan i markantan chef Stjepan Vukadin, poistovjetit će se s kandidatkinjom Larom Biloš (21) kada ona za vrijeme audicije ispriča da je u djetinjstvu doživjela vršnjačko nasilje: „Roditelji su me izvukli iz kruga pakla koji sam prolazila. Bila sam povučena, nisam htjela ni s kim komunicirati. Moji roditelji su svojom upornosti uspjeli to privesti kraju“. Stjepan će joj otkriti da je i on proživio slično iskustvo. „U osnovnoj školi doživio sam isto što i ti. Radi debljine. Definitivno, to nije lijepo iskustvo“, kazat će Stjepan te će joj uputiti poticajne riječi.

Osim Stjepanu, Lara će se na audiciji predstaviti i ostalim članovima žirija, chefovima Damiru Tomljanoviću i Melkioru Bašiću, s lungićem uzgojenim na imanju njezinog djeda. „Imam jako veliku želju. Ovdje sam došla kako bih promijenila svoju profesiju“, reći će Lara koja pred sebe stavlja veliki zadatak. Kad žiriju ispriča što će sve staviti na tanjur, oni će primijetiti da ima ambiciozan cilj u malo vremena pripremiti više različitih komponenti uz lungić. Hoće li uspjeti dovršiti sve na vrijeme?

U prvoj audicijskoj emisiji brojni kandidati testirat će kako se snalaze za štednjakom. „Žiriju poručujem: Pazite se, dolazim!“, ističe šarmantna Kristina Ćorak iz Dubrovnika, kojoj su osim kuhanja, jako bitni vizualni dojam i mogućnost da se našali. Pojedini kandidati potrudit će se da paze na zdravlje žirija, jedan će otkriti kakvo donje rublje nosi, drugi da je u show došao u potragu za nevjestom, a jedna će kandidatkinja hrabro doći na audiciju samo s omletom.

Gledatelji će se, osim zanimljivim osobnostima i životnim pričama, svakako imati prilike inspirirati i raznim jelima koje će pokazati kandidati ovogodišnjeg MasterChefa, stoga ne propustite pogledati prvu epizodu ovog uzbudljivog kulinarskog spektakla večeras na Novoj TV!

