Kandidate u šumi šibali granama koprive!

Kandidati 'Života na vagi' i dalje se nalaze u Gorskom kotaru, gdje su i prenoćili u prirodi. Sara je mislila da neće preživjeti noć, ali je zaspala bez problema, baš kao i Gurka, koji je komentirao da se naspavao bolje nego u krevetu, a Roko je uživao u tuširanju u šumi.

Anton i Dolores kandidatima su za dobro jutro odlučili prirediti bubnjanje šamanskim bubnjem, koje imitira otkucaje srca. ''S bubnjem ćemo vidjeti koliko su se jučer povezali i može li ta čitava skupina ući u jedan ritam'', objasnio je Anton i poslije ih pohvalio da imaju svoj zajednički ritam.

Nakon bubnjanja Dolores je odvela svoj tim na, kako je objasnila, čarobno mjesto koje su Frankopani davno prije opisali kao vilinski gaj. ''Želim da se kandidati više spoje sa svojim energetskim duhom'', rekla je Dolores te počela bubnjati ispred svakog od njih. Julija je bila ugodno iznenađena što je osjetila svaku vibraciju u tijelu dok je Dolores bubnjala ispred nje. ''Tolike vibracije koje idu kroz tijelo, svugdje mi je reagirao organizam. Nešto stvarno iznenađujuće, eto, nisam to do sada nikad doživjela. Ne znam hoće li me natjerati da kupim bubanj, ali to bi mi trebao netko drugi bubnjati iznad glave, a ne sama'', rekla je oduševljena Julija.

Za to vrijeme Anton je plavom timu objasnio da će sada postati 'lovci na bilje' i što ulove, to će jesti. Podučio ih je da im treba štap kojim će istraživati tlo. Mnogi od kandidata nisu znali za ljekovita svojstva bilja, a Maca je komentirala da voli otići u ljekarnu kupiti gotov proizvod, ali da ovako nešto nikad do sada nije iskusila. Nei se nije svidio okus svježeg bilja, ali i činjenica da ne znaju uživati u prirodi. ''Svi smo naviknuli na jedan stresan način života, kuća – posao i sad, kad te netko stavi u prirodu i od tebe očekuje da uživaš, imam osjećaj kao da ne znamo uživati i opustiti se'', kazala je Nea. Sara je također komentirala kako se ne sjeća kada je posljednji put bila u šumi. ''Čim nešto šušne, odmah se trznem, i Maca i ja, ali se privikavamo', rekla je Sara, a Maca je dodala da se privikava na prirodu i da zna da se straha ne može riješiti u jednom danu.

Šumska joga nije sjela baš svim kandidatima, naročito Juliji, koja ima problema s koljenima. ''Vidim da ti nije bilo lako zbog koljena, a i primijetila sam da ti je teško bilo ući u sebe i zatvoriti oči, što misliš, zašto?'', pitala ju je Dolores, a Julija je rekla da nije znala da ima još suza za isplakati. ''Ne znam, odmah mi naviru suze, a ne znam zašto'', rekla je Julija. ''Slobodno plačite, biće da je ovo otvorilo nešto u vašem srcu što je dosta važno'', objasnila je instruktorica. ''Gledam u rijeku i suze počnu same curiti. Ode mi pamet na tatu koji je volio rijeku i ribolov. Mislila sam da sam isplakala sve suze ali i dalje je to još nešto prisutno. Dišeš taj kisik, možda si pokojnima i njihovim dušama bliže, i oni tebi. Mora biti nešto u tome'', rekla je uplakano Julija. ''Žena koja plače je snažna žena, slobodno uđite u to stanje kad god želite'', rekla je Juliji Dolores.

Anton je plavi tim učio vrste bilja i začina. ''Nema ni okusa ni mirisa, svaka čast našem šamanu, ali ja ovo ne mogu žvakati'', rekla je Nea.

Danijela, koja je za to vrijeme vježbala jogu, napokon je bila zadovoljna vježbom koju je napravila savršeno. ''Uspijevam održavati ravnotežu i to mi je najbolja vježba danas'', rekla je Danijela. ''Moram priznati da sam jako iznenađena Danijelom i ako će je prakticirati svaki dan malo, deset do petnaest minuta, bit će izvrsna u jogi!'', otkrila je instruktorica. No Danijela je rekla da je njoj joga bez veze i da nije za nju.

Anton i njegova ekipa napravili su povrtni wok, a Gurka je komentirao da je oduševljen hranom koju je sam ubrao.

Došlo je vrijeme za veliki šumski izazov – piljenje drva. Danijela je priznala da nikad nije pilila drva, dok je Maca rekla da ima iskustva i da ne vidi veliki problem. Nagrada koja očekuje pobjednički tim bit će da mogu odabrati osobu čiji rezultat neće vrijediti na vagi i ta će osoba dobiti imunitet. Tu osobu moći će odabrati iz svog ili suprotnog tima, ali tko će to biti moraju odrediti prije vaganja. Oba tima su razradila taktike, a plavi tim je na kraju pobijedio. Crveni tim je za to vrijeme predbacivao Juliji, komentirajući da je najviše kriva što su izgubili.

Maca i Gurka dobili su šumski wellness, a oboje su ostali šokirani kada su vidjeli da ih je Anton naumio šibati granama koprive. ''Ajme, nećeš s tim po meni!'', u šoku je bila Maca. ''Ja ću vas šibati malo po leđima i otvorit će vam se energija. Ona ima svoje iglice, koje će se zabosti u vaše tijelo i proteći će vam krv'', rekao je Anton. Maca se počela smijati od šoka, a Gurka je komentirao da se trudio pobijediti, a sad će ga neko zbog toga bičevati po leđima.

Dolores i djevojke su se za to vrijeme međusobno masirale, a Sara se smijala i nije mogla stati, što je Dolores komentirala kao normalan dio procesa. I Anton je na kraju izmasirao Macu i Gurku, a dok je Maca uživala, Gurka ga je zamolio da njega što manje masira. ''Nisam se već osam ciklusa masirala pa te molim nemoj brzo završiti'', rekla je Antonu Maca, što je njega nasmijalo.