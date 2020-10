Kakve transformacije! Pobjednik zasjenio izvedbom: 'Boli me kuk, sav sam slomljen'

Marko Braić pobjednik je pete epizode glazbeno zabavnog showa ''Tvoje lice zvuči poznato''. Transformacijom u zanosnu ciparsku pjevačicu koja je predstavljala svoju zemlju na Eurosongu 2018. Eleni Foureiru, oduševio je žiri te osvojio najveći broj bodova. Kao pobjednik večeri, Marko Braić odlučio je da nagradu od 10.000 kuna dobije udruga ''Prevencija''.

''Utjelovio si meni jednu od najdražih pjevačica. Otkrila sam je 2011. kada sam odselila u Grčku, imala je isto tako bujnu kosu, nešto malo svjetliju i ja sam se tog trenutka zaljubila u nju i njezinu kosu. Bila sam nekoliko puta na njezinim nastupima. Žena pjeva uživo i cijelo vrijeme pleše. Ti si to odradio kao da sam nju gledala'', kazala je Nives Celzijus.

''Ta kosografija, to je bilo čudo. Sigurna sam da, kao što je Eleni uložila jako puno truda i napora u ovaj svoj nastup, tako si i ti dao sve od sebe i uistinu sam uživala. Ti si živa vatra, srećo'', komentirala je Indira.

''Tebe ta gljiva baš ne mazi, ali ti vraćaš istom mjerom. Daje ti stvarno zahtjevne koreografske zadatke, ti uvijek moraš nešto plesati i radiš to fantastično, a što se tiče izgleda podsjećaš me jako na drugu sezonu i Sašu Lozara. Kad bi njega obukli u žensko, prolaziš pokraj njega i gledaš koja je ovo nova ženska'', rekao je Igor Mešin.

''Ono što mi je kod Eleni predstavljalo najveći izazov je mlataranje kosom. Nikada ne bih rekao da mahanje kosom u stranu može biti tako teško. Dobio sam upalu vratnih mišića, boli me kuk, sav sam slomljen'', kazao je Marko.

Na drugom mjestu u poretku natjecatelja u petoj epizodi je Lu Jakelić koja je ponovno oduševila, ovoga puta transformacijom u Eurosong izdanje hrvatskog pjevača Jacquesa Houdeka. ''Meni je nevjerojatno kako je jedna sitna, mala dinamitna džepna Venerica tako dobro dočarala jednog velikog čovjeka'', rekla je Nives te dodala: ''Vokalno si rasturila. Više mi se svidio operni Jacques''.

''Kad si počela pjevati ja sam prestala disati. Ti si čarobna, vokalno raskošna. Dosadila si više s tom ljepotom'', kazala je Indira.

Nakon nje, žiri i ostali natjecatelji bodovima su na treće mjesto smjestili Lanu Klingor Mihić koja je utjelovila sjajnu pjevačicu Mariju Šerifović. ''Ovo je predivna i moćna pjesma i svi bi je rado pjevali, ali nitko ne dira kao Marija. Tebi je uspjelo i dirnula si me'', rekla je Nives. Oduševljen je bio i Goran Navojec: ''Ovo uopće nije lako pjevati. Tko god je probao pjevati, makar u crkvenom zboru, to zna''. Lana je pohvale za izvedbu dobila i od Igora Mešina: ''Kod tebe nije bilo ništa zabavno, samo je tvoj glas bio tu u fokusu. Slušao sam tvoj glas i bio je jako dobar. Imaš te visine i jesi, dirnuo si me''.

U ovotjednoj epizodi imali smo prilike vidjeti kako se Siniša Ružić snašao u zahtjevnoj ulozi izraelske pjevačice Nette koja je na Eurosogu odnijela pobjedu 2018. godine. ''Ima taj dio pjevanja s kokodakanjem, što je zgodno, tu sam se pronašao. Volim domaće životinje'', rekao je Siniša. Kokodakanje i cijelu pojavu Igor je komentirao: ''To je neki hibrid između crtića i televizije. Mislim da je ovo jedan od tvojih najboljih nastupa do sada''. Oduševljen je bio i Goran Navojec koji je nahvalio Sinišu: ''Apsolutno sam fasciniran. Sve je to malo čudno, malo djeluje i eksperimentalno, ali ti si od toga uspio napraviti klasik i ja ti se divim. Fantastičan si''.

Neda Parmać ovoga puta transformirala se u grčkog pjevača Sakisa Rouvasa. ''Meni je reakcija na ovu pjesmu bila – dajte mi tanjure da ih porazbijam, sve u grčkom stilu. Stvarno si se potrudila za ovaj nastup, svaka ti čast'', rekla je Indira, dok se Igor osvrnuo na muškarca kojeg je Neda izvukla iz sebe: ''Donijela si mušku energiju. Ne može se od tebe sakriti lijepa žena kakva si ti, ali si donijela mušku energiju, jednog tipa koji misli da zna plesati pa se malo valja''.

Fabijan Pavao Medvešek ovaj put utjelovio je u austrijsku predstavnicu koja je na Eurosongu 2014. odnijela pobjedu pjesmom ''Rise like a Phoenix'' - Conchitu Wurst. ''Ja sam došao sa svojom bradom, ali ona nije bila dovoljna'', odgovorio je Fabijan kratko na pitanje je li brada njegova. ''Kod tebe se sve mijenja, pa i boja glasa kad pjevaš i imitiraš i to je stvarno fascinantno'', rekao mu je Igor Mešin. ''Conchita nam je pokazala da je ok biti drugačiji. Naježila sam se, izvedba je bila lijepa i odmjerena'', prokomentirala je Indira. ''Danas si toliko divno pjevao da sam uopće zaboravio da sam glumac, što ne znači da nisi dobro glumio'', rekao je Goran Navojec.

Mario Valentić uživio se u ulogu Lake, popularnog bosansko-hercegovačkog kantautora koji je 2008. predstavljao BiH na Eurosogu pjesmom ''Pokušaj''. ''Definitivno si jedna zgodnija verzija gospodina Lake, vokalno fantastičan. Nakon Billyja Idola dogodilo se totalno oslobođenje'', rekla je Nives. ''Odlično si odradio svoj zadatak, čak možda bolje od originala'', rekao je Igor Mešin.

Marina Orsag uskočila je u cipele pjevača romantičnih stihova, Johnnyja Logana koji je 1987. na Eurosongu predstavljao Irsku. ''Što se tiče te vrste nostalgije ka mladosti, vratila si me i na tome sam ti zahvalan. Napravila si fantastičan posao. Bila si Johnny i bila si Logan, čestitam'', rekao joj je Goran.

''Možda si sumnjala, ali ti si isto pjevački manijak, baš kao neki drugi natjecatelji'', istaknula je Nives.