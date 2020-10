Meghan otvorila dušu u najnovijem intervjuu: 'To je bilo gotovo nemoguće preživjeti'

Proteklog vikenda u gostovanju na "Teenager Therapy Podcastu", projektu petero kalifornijskih tinejdžera, vojvotkinja od Sussexa Meghan Markle i princ Harry otkrili su detalje o borbi s teškoćama mentalnog zdravlja. Njihovo pojavljivanje bilo je u povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja, a za podcast su saznali preko New York Timesa.

- Rečeno mi je da sam bila "najtrolanija" osoba na svijetu u 2019. godini. Već osam mjeseci nisam nigdje vidljiva. Bila sam na porodiljnom dopustu s bebom, ali to što je uspješno proizvedeno i složeno za medije...bilo je gotovo nemoguće preživjeti. Ne zanima me ako imate 15 ili 25 godina, ako ljudi govore stvari koje nisu istinite, to što je posljedica na mentalno i emocionalno zdravlje je uništavajuće - iskreno je progovorila Markle i pritom otkrila što joj pomaže. - Vođenje dnevnika je jako moćna stvar. Dopušta mi da reflektiram i vidim odakle sam došla - tvrdi Meghan dodajući da tome pomaže i majčinstvo.

Harry je također otkrio da se trudi ne čitati ništa što pišu o njemu i Meghan, ali i da meditira.

- Meditacija je ključna. Nikad nisam mislio da ću to moći - priča odbjegli princ i pritom anglašava da se muškarci trebaju otvoriti o svojim osjećajima i ne trebaju bojati biti ranjivima - posebno uzimajući u obzir izazove koje je donijela koronakriza.

- Kao što sam rekao, znak snage je moći razgovarati o tome - tvrdi Harry dodajući da on i Meghan imaju bolje i lošije dane kada se suočavaju s negativnim publicitetom, pogotovo otkako su napustili kraljevsku obitelj. - Svatko od nas ima situacije s kojima se suočava - kazao je princ.

On će se uskoro vratiti u Veliku Britaniju kako bi se sastao sa svojom 94-godišnjom bakon, kraljicom Elizabetom II. s kojom će razgovarati o komentarima koje je uputio u videu uoči američkih izbora prošli mjesec kada je poručio američkim biračima da izađu na birališta.

Podsjetimo, na virtualnom summitu Fortune održanom prošlog tjedna sudjelovala je i glumica Meghan Markle koja se u summit magazina Fortune uključila video pozivom iz svoje vile u Santa Barbari, čija se vrijednost procjenjuje na 14 milijuna dolara.

Stručnjak za govor tijela Bruce Durham analizirao je govor tijela supruge princa Harryja i izdvojio je nekoliko činjenica koje su privukle pažnju britanskih medija. Rekao je kako je vojvotkinja od Sussexa pokazala znakove nezadovoljstva kada su joj tijekom summita rekli kako nije jedina moćna žena na svijetu. Naime, urednica Fortunea Ellen McGirt razgovarajući s glumicom rekla je kako u ovom društvu nije jedina moćna žena, a Durham kaže kako je Meghan u tom trenutku pokazala znakove neugode. Dodao je i kako njezine geste i govor tijela otkrivaju da nije bila skroz iskrena.

- Do trenutka u kojem joj je rekla da nije jedina moćna žena, urednica magazina je hvalila Meghan, a kada joj je to rekla Meghan je na neki način shvatila to kao prijetnju. U tom trenutku popravlja kosu i pokušava se namjestiti u pozu u kojoj želi izgledati snažno i to su znakovi kako njezin ego u tom trenutku divlja - rekao je Durham. Dodao je kako joj se na spomen toga da nije najmoćnija njezin vrat počeo stiskati i nije joj se svidjelo što je čula.

U razgovoru s urednicom magazina Meghan je istaknula kako joj se ne sviđa što mediji često krivo prenose njezine izjave i kaže kako onda sve izgleda drugačije od onoga što je zbilja rekla i dodala je kako je ne zanima što se o njoj piše u medijima. Na to Durham tvrdi da glumica nije iskrena kada to govori jer njezine geste, usne koje se tresu i pogled koji nije usmjeren ravno, govore da laže.