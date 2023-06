Kakva neugodnost: Luksuzni restoran odbio poslužiti slavnu glumicu zbog izbora odjeće

Brojni svjetski mediji izvijestili su o neugodnoj situaciji koju je doživjela američka glumica Zendaya u Rimu. Naime, imala je rezervaciju u luksuznom restoranu u koji je otišla s prijateljicom, no njih dvije bile su "preležerno obučene" pa ih je osoblje restorana odbilo primiti unutra jer objekt ima stroga pravila odijevanja.

26-godišnja zvijezda je nosila kargo hlače i crni top bez naramenica za svoj opušteni izlazak, a look je uparila s dizajnerskom torbicom i brogue cipelama. Radilo se o restoranu Terrazza Boromini u Rimu, što zahtijeva malo otmjeniji casual stil za goste.

zendaya in rome looking flawless as always pic.twitter.com/ZyJ8fftnFf