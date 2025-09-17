Jeste li znali? Robert Redford je na popularnom memeu kojeg smo svi barem jednom poslali

Gotovo da ne postoji korisnik interneta koji u posljednjem desetljeću nije naišao na njega: kratki, animirani isječak bradatog muškarca odjevenog u kožu, smještenog u snježni, šumski krajolik. Dok se kamera polako zumira na njegovo lice, on se blago nasmiješi i odobravajuće kimne glavom. Ovaj GIF postao je univerzalni digitalni simbol za slaganje, potvrdu ili tiho odobravanje. Godinama je kružio društvenim mrežama i forumima, a velika većina mlađih korisnika bila je uvjerena da gleda komičara Zacha Galifianakisa u nekoj od njegovih uloga. Međutim, istina je da se iza guste brade i mudrog pogleda ne krije zvijezda filma "Mamurluk", već jedna od najvećih legendi Hollywooda – Robert Redford, koji nas je napoustio jučer u 90 godini života. Otkriće koje je za mnoge bilo šokantno zapravo je prozor u povijest kinematografije i nevjerojatan put kojim jedno umjetničko djelo može postati dio globalne internetske kulture.

Foto: Promo

Kultna scena potječe iz vesterna "Jeremiah Johnson" iz 1972. godine, redatelja Sydneyja Pollacka. U filmu, koji danas ima status klasika i visoku ocjenu od 91 posto na stranici Rotten Tomatoes, tada 35-godišnji Robert Redford glumi naslovnu ulogu – planinskog čovjeka koji pokušava preživjeti u surovim uvjetima Stjenjaka u 19. stoljeću. Film je priča o preživljavanju, samoći i prilagodbi, a scena koja je postala meme zapravo prikazuje jedan od rijetkih trenutaka obiteljskog mira i zadovoljstva. Nakon što je primoran oženiti se kćeri indijanskog poglavice kako bi sačuvao život, Johnson s njom i dječakom siročetom kojeg je uzeo pod svoje okrilje započinje novi život. U spomenutom trenutku, njegova supruga ga uči novoj metodi ribolova, a nakon nekoliko neuspjelih pokušaja, on napokon uspijeva uloviti ribu. Pogled koji upućuje prema njoj i dječaku, praćen zadovoljnim kimanjem, izraz je tihog ponosa i potvrde da je uspio svladati novu vještinu i osigurati hranu za svoju novu obitelj.

Ironično, ovaj dirljivi trenutak iz drame stare preko 50 godina svoj je put do internetske slave pronašao tek desetljećima kasnije. Prema arhivi stranice Know Your Meme, GIF se počeo širiti internetom već početkom 2012. godine, pojavljujući se na platformama poput FunnyJunk i Tumblr kao savršena reakcija za izražavanje slaganja. Isječak je na YouTubeu zasebno objavljen tek 2013. godine pod naslovom "Nod Of Approval from Jeremiah Johnson", gdje je s vremenom prikupio stotine tisuća pregleda. Njegova popularnost rasla je eksponencijalno, a bradati čovjek postao je neizostavan dio digitalne komunikacije, simbol mudrog i prešutnog odobravanja. Malo tko se u to vrijeme uopće pitao tko je zapravo osoba na slici i odakle scena potječe.

Zbunjenost je postala toliko raširena da su se već 2012. na Redditu pojavile rasprave o tome je li na GIF-u Redford ili Galifianakis. Fenomen je kulminirao 2019. godine, kada je novinar Nick Martin za portal Splinter napisao članak u kojem je izrazio svoj šok nakon što je otkrio istinu. Članak je postao viralan, a Twitter je eksplodirao reakcijama korisnika koji su dijelili njegovo iznenađenje. "Upravo sam saznao da je osoba na ovom GIF-u Robert Redford, a ne Zach Galifianakis, i sada sumnjam u sve što sam ikada naučio u školi", napisao je jedan korisnik. S obzirom na nevjerojatnu fizičku sličnost između mladog Redforda s bradom i prepoznatljivog izgleda komičara Galifianakisa, pogotovo za generacije koje nisu odrasle uz Redfordove filmove, ova je zabluda bila sasvim razumljiva.

Kao i svaki istinski kultni meme, i "Jeremiah Johnson Nod of Approval" s vremenom je evoluirao. Korisnici su ga počeli kreativno prerađivati, pa su se tako pojavile verzije u kojima Redford drži svjetlosni mač iz "Ratova zvijezda" ili animirane rekreacije s likovima iz videoigara poput "Splatoona". Vrhunac njegovog kulturnog utjecaja dogodio se 2021. godine, kada je scena parodirana u popularnoj animiranoj seriji "Family Guy". U jednoj epizodi, lik Petera Griffina pojavljuje se odjeven kao Jeremiah Johnson i savršeno rekreira legendarno kimanje glavom. Očekivano, i sama parodija je ubrzo postala novi meme, čime je zatvoren puni krug, potvrđujući da je scena iz filma starog pola stoljeća duboko ukorijenjena u modernu pop kulturu.

Cijela priča još je fascinantnija kada se uzme u obzir da film "Jeremiah Johnson" umalo nije ni snimljen. U intervjuu za Vanity Fair, Robert Redford je otkrio kako je studio Warner Bros. bio izrazito skeptičan prema projektu. "Nitko nije htio snimiti taj film", rekao je Redford. "Rekli su nam: 'Ne mislimo da možemo prodati film s tobom u bradi i sa svim tim zamkama'." Redford i redatelj Sydney Pollack morali su se boriti da dobiju zeleno svjetlo, obećavši da će film snimiti za skromnih 3 milijuna dolara, umjesto 5 koliko je studio procijenio. Na kraju, ne samo da su uspjeli, već je film postao ogroman hit, zaradivši gotovo 45 milijuna dolara i postavši šesti najuspješniji film 1972. godine. Tako je jedan kratki kadar, nastao iz umjetničke upornosti i vizije, desetljećima kasnije Robertu Redfordu osigurao digitalnu besmrtnost, učinivši ga prepoznatljivim licem za generacije koje možda nikada neće pogledati film, ali će zauvijek znati njegov odobravajući, mudar pogled.