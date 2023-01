Jennifer Lopez ispričala kako je zamalo poginula na snimanju: 'Haljina se zakačila za kotač'

U Cinestar kinima i dalje se može pogledati nova komedija Jennifer Lopez, "Vjenčanje za umrijeti", a zbog promocije filma Jennifer je odradila brojne intervjue. U razgovoru za BuzzFeed s njom su bile i kolege iz filma Josh Duhamel i Jennifer Coolidge, a u jednom trenu upitali su ih i tko bi najvjerojatnije mogao izvesti vratolomiju iz prvog pokušaja snimanja. Lopez je ispričala kako je za jednu scenu umalo poginula.

"Osim kad sam jednom skoro pala preko litice. To nije bilo zabavno", rekla je Lopez, na što je Coolidge upitala je li to istina

"Da, istina je. Znate li onu scenu gdje mi haljina zapinje za kotač? Jednom se zakačila za kotač i povukla me preko, pogledala sam u Josha i rekla: 'Josh, ne puštaj me, molim te.' On je na to rekao: 'Imam te. Ako ti odeš, idemo svi'", ispričala je glumica te dodala da joj je taj trenutak bio prestrašan.

Taj film snimala je u Dominikanskoj Republici, a trenutno se nalazi u Los Angelesu na snimanju novog filma "The Mother". Redateljica filma je Niki Caro, koja je prethodno režirala hvaljeni film Whale Rider iz 2002. i Disneyjev igrani film Mulan 2020. godine. Lopezina uloga u filmu je bivši ubojica koji svoju prošlost želi ostaviti iza sebe, no morala se vratiti poslu kako bi zaštitila otuđenu kćer.

Inače, dok je Lopez bila u Dominikanskoj Republici došao joj je u posjet bivši partner Alex Rodriguez kako bi riješili probleme u vezi, no nije uspjelo. Lopez je inzistirala na prekidu jer su imali, kako je rekla, previše neriješenih problema. Nakon toga, vratila se glumcu Benu Afflecku, s kojim je bila početkom 2000ih godina. Prekinuli su 2004. godine zbog medija koji su se umiješali u njihovu vezu. Sada su sigurni kako će moći ispraviti pogrešku, a vjenčali su se 16. srpnja prošle godine u Las Vegasu.

Affleck i Lopez, glamurozni par popularno prozvan "Bennifer", ponovno su se spojili prošle godine nakon gotovo 20 godina. Zaručili su se u travnju, a konačno i izrekli sudbonosno 'da'.

- Nosila sam haljinu koju imam već jako puno godina. Čuvala sam ju i čuvala i konačno sam ju odjenula na dan mog vjenčanja - otkrila je Jennifer u videozapisu koji je objavio njezin stilist i frizer Chris Appleton.

- Osjećaj je nevjerojatan, jako sam uzbuđena - dodala je Lopez odjevena u elegantnu, ali i jednostavnu bijelu haljinu.

