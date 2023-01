Nakon kraće bolesti preminuo Tom Verlaine, frontmen kultnog benda Television

Preminuo je Tom Verlaine, frontmen, tekstopisac i legendarni gitarist njujorške grupe Television koji se na sceni proslavio 1970-tih godina .Tom Verlaine imao je 73 godine, a vijest o njegovoj smrti objavila je Jesse Paris Smith, kći kantautorice i njegove suradnice Patti Smith, otkrivši da je slavni gitarist preminuo "nakon kraće bolesti".

Verlaine, koji je rođen kao Thomas Miller u Devilleu, New Jersey, počeo je učiti klavir u ranoj dobi, ali se prebacio na saksofon nakon što je čuo ploču Stana Getza. Kao tinejdžer počeo je svirati gitaru nakon što je čuo hit Rolling Stonesa iz 1996. godine '19th Nervous Breakdown'. Svoje umjetničko ime preuzeo je iz poštovanja prema francuskom pjesniku Paulu Verlaineu.

Tom i njegov školski prijatelj Richard Hell, koji su dijelili strast prema glazbi i poeziji, 1972. godine preselili su u New York i osnovali grupu Neon Boys, koju su činili Verlaine na gitari i vokalu, Hell na basu i vokalu te Billy Ficca na bubnjevima.

Grupa je trajala kratko, a zatim su se u ožujku 1973. reformirali, počeli djelovati pod imenom Television i angažirali Richarda Lloyda kao drugog gitarista. Njihov prvi nastup bio je u ožujku 1974. Godine 1975. Hell je napustio bend i izdali su svoj prvi singl s Fredom Smithom koji je zamijenio Hella.

Verlaine, koji je bio glavni pjevač benda i napisao je većinu pjesama, jednom je hodao s pjesnikinjom i glazbenicom Patti Smith kada su bili dio njujorške punk scene u nastajanju, a tijekom godina surađivali su mnogo puta. Bend Television izdao je dva albuma Marquee Moon i Adventure. I jedna i drugi oduševili su glazbene kritičare, ali njihova prodaja nije ostvarila značajne rezultate. Marquee Moon se smatra jednim od ključnih izdanja punk ere. Bend se raspao u srpnju 1978., no Verlaine je 1980-ih započeo solo karijeru i jedno vrijeme živio u Engleskoj. Television se opet vratio na scenu 1992. godine s istoimenim trećim albumom i nekoliko nastupa uživo.

Foto: Screenshot/youtube

Među onima koji su odali počast Verlaineu na društvenim mrežama bio je i Mike Scott iz The Waterboysa. - Tom Verlaine otišao je u onostrano što je njegova gitara uvijek nagovještavala. Bio je najbolji rock and roll gitarist svih vremena, i poput Hendrixa mogao je plesati od sfera kozmičkog do garažnog rocka. To zahtijeva posebnu veličinu.Ostat će upamćen po najnevjerojatnijem, izvanzemaljskom sviranju gitare. Fantastičan, nadahnut nikad nadmašen, nikad ravan osim sebi - napisao je na svom Twitteru.

Will Sergeant, gitarist grupe Echo & The Bunnymen, nakon što je doznao za tužnu vijest poručio je: "Sviranje Toma Verlainea mi je značilo cijeli svijet. Ako sam ikad svirao nešto što je zvučalo poput njega, bio sam sretan. Usmjerio me na moj put kao gitarista, hvala Tome."

