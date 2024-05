Jennifer Aniston otkrila tajnu zdrave kose, a pažnju je ukrala prozirna majica: 'Vidim samo jednu stvar'

Holivudska glumica Jennifer Anniston (55) vlasnica je brenda LolaVie, u sklopu kojeg prodaje proizvode za njegu kose, uključujući šampone, regeneratore ulja za kosu te najnoviji artikl u asortimanu - pastu za oblikovanje kose. Zvijezda serije 'Prijatelji' u najnovijem videu je otkrila novi proizvod i objasnila kako se koristi, a fanovima je pozornost odvukla jedna druga stvar.

Video je objavljen na Instagramu gdje Aniston prati preko 45 milijuna ljudi. Prilikom prezentacije proizvoda glumica je obukla prozirnu, bijelu majicu s dugim rukavima, a svoje uzbuđenje istaknula je u opisu objave. - LolaVie obitelj dobila je novog člana i posebno sam uzbuđena zbog toga! Trebalo nam je više od godine da ispadne kako treba i svi moji prijatelji u prethodnih godinu dana koriste sve moje uzorke te su prezadovoljni. Nadam se da će se i vama svidjeti! S ljubavlju vam predstavljam... The Sculpting Paste! - napisala je Jennifer.

Dio fanova je više od tajne savršene frizure bio zainteresiran onime što se naziralo ispod majice: - "Mogu se koncentrirati samo na jednu stvar", "Neke stvari nikad se ne mijenjaju", "Ljudi, vidite li isto što i ja?", "Jen, mora da ti je hladno unutra, ali ljupka si kao i uvijek" - neki su od komentara, a jedna obožavateljica je napisala "Pojavljuju se u gostujućoj ulozi još od 90-ih", aludirajući na ulogu koja je američku glumicu i proslavila. Naime, njezin lik Rachel Green iz serije 'Prijatelji' obožavao je nositi istu odjevnu kombinaciju.

Ova 55-godišnjakinja pažnju plijeni besprijekornim izgledom i figurom koju može zahvaliti svojim zdravim životnim navikama kao što je stroga rutina vježbanja ili zdrava prehrana, Ipak, u posljednje vrijeme pojavile su se sumnje da se Aniston podvrgnula plastičnim operacijama.

Britanski tabloid Daily Mail objavio je fotografije na kojima je Jennifer u društvu kolegice Sandre Bullock uhvaćena ispred poznate ordinacije plastične kirurgije The Retreat at Split Rock u Connecticutu, specijaliziranoj za stručno podizanje lica. Cijene u ovoj klinici kreću se između 50 i 100 tisuća dolara po tretmanu za podizanje lica, te oko 30 tisuća za podizanje obrva i očiju.

Amerikanka je u jednom od prijašnjih medijskih istupa izjavila kako nije ljubiteljica botoksa: - Ljudi misle da idem na puno botoksa ali ja to ne radim. Ne kažem da nisam probala, ali vidim da je to sklizak teren za mene. Sve te kozmetičke stvari na meni izgledaju smiješno. I kao što sam već rekla to može postati nova normala iz koje se teško vratiti - kazala je svojevremeno Aniston.

Podsjetimo, holivudska zvijezda nedavno je pozirala za naslovnicu časopisa People povodom njihove 50. obljetnice postojanja. Slika na kojoj se uz Aniston nalazi još nekoliko kolega iz javnog svijeta izazvala je brojne komentare fanova, a većina njih osvrnulo se na glumičin neobičan izgled.

U sklopu ovog posebnog izdanja urednici magazina angažirali su poznata lica, redom Jennifer Aniston, Drew Barrymore, Violu Davis, Michaela J. Foxa, Dwaynea Johnsona, Nicole Kidman, Johna Legenda, Matthewa McConaugheyja, Serenu Williams, Oprah Winfrey i Reese Witherspoon. Lice koje je izazvalo najveću pozornost fanova bilo je upravo ono zvijezde serije 'Prijatelji'.

- "Previše fotošopa ili?", "Aniston izgleda upola mlađe", "Ovo je Jennifer Aniston??", "Ovo je lice Jennifer? Čudno", "Je li ova slika fotografirana u muzeju Madame Tussauds? Jednostavno nema potrebe za ovolikom količinom fotošopa." - samo su neki od komentara negativno iznenađenih obožavatelja, a kritika nisu pošteđeni ni ostali članovi naslovnice kojima su sve bore ispeglane u montaži.

U ovogodišnjem pojavljivanju na plavom tepihu SAG nagrada popularna plavuša je potaknula glasine o potencijalnoj udaji. Naime, glumica je za objektive kamera pozirala s ogromnim dijamantnim prstenom na lijevoj ruci.

