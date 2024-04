Jennifer Anniston zaprepastila fanove naslovnicom časopisa: 'Ovo je ona?!'

C.J SNARE

Preminuo frontmen slavnog američkog rock benda: 'Bio je jedan od najboljih vokala generacije'

Snare je suosnivač Firehousea kasnih 80-ih i ostao je član benda oko četiri desetljeća uz Billa Levertyja, gitarista benda, i bubnjara Michaela Fostera. Bio je koautor svakog od 20 najvećih hitova benda, a to su 'Don't Treat Me Bad' (1991.), 'Love of a Lifetime' (1991.) i 'When I Look Into Your Eyes' (1992.).