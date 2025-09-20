Jedna od najvećih hollywoodskih zvijezda slavi rođendan: Odrasla je u siromaštvu,a sudbonosni susret promijenio joj je život

Jedna od posljednjih velikih zvijezda Zlatnog doba Hollywooda, Sophia Loren, 20. rujna slavi svoj 91. rođendan. Njezin životni put, obilježen siromaštvom, ratom, ali i nevjerojatnim uspjehom i glamurom, i danas fascinira svijet, dokazujući da je njezin status ikone vječan. Rođena kao Sofia Villani Scicolone u Rimu 1934. godine, buduća diva odrasla je u ekstremnom siromaštvu u Pozzuoliju, ribarskom gradiću blizu Napulja. Djetinjstvo joj je obilježila neimaština Drugog svjetskog rata i odsutnost oca, Riccarda Scicolonea, koji je odbio oženiti njezinu majku Romildu Villani, ostavivši je da sama podiže Sophiju i njezinu sestru Mariju. Obitelj je živjela u prenapučenom stanu, često gladujući, a tijekom jednog od savezničkih bombardiranja, dok je trčala u sklonište, mladu Sophiju ranio je geler u bradu. Iako je kasnije postala sinonim za ljepotu i glamur, u ranim tinejdžerskim godinama bila je toliko mršava da su je vršnjaci podrugljivo zvali "čačkalica" i "štapić". Njezina majka, koja je i sama sanjala o glumačkoj karijeri te je čak pobijedila na natjecanju za dvojnicu Grete Garbo, bila je odlučna u namjeri da njezina kći ostvari snove koje ona nije mogla.

Prekretnica se dogodila kada je Sophia s 15 godina sudjelovala na natjecanju ljepote "Kraljica mora". Iako nije pobijedila, osvojila je utješnu nagradu i, što je još važnije, zapela za oko 22 godine starijem filmskom producentu Carlu Pontiju. On je u njoj vidio potencijal koji drugi nisu, postavši njezin mentor, a kasnije i suprug. Pod njegovim vodstvom, započela je karijeru s manjim ulogama, isprva pod umjetničkim imenom Sofia Lazzaro, jer se govorilo da je njezina ljepota toliko zapanjujuća da bi mogla "uskrsnuti Lazara iz mrtvih". Pojavila se kao statistica u holivudskom spektaklu "Quo Vadis?" iz 1951. godine, a postupno je dobivala sve veće uloge u talijanskim filmovima, gradeći put prema zvijezdama. Ponti je uložio u njezino obrazovanje, satove glume i engleskog jezika, pripremajući je za međunarodnu scenu.

Njezin globalni proboj uslijedio je 1956. godine potpisivanjem ugovora s holivudskim studijem Paramount. Ubrzo je postala međunarodna zvijezda, glumeći uz najveće glumce tog vremena poput Caryja Granta, s kojim je imala i kratku, burnu romansu, te Franka Sinatre i Clarka Gablea. Ipak, ulogu života odigrala je u domovini. U potresnoj ratnoj drami Vittorija De Sice "Dvije žene" (La Ciociara) iz 1960. godine, Loren je maestralno utjelovila Cesiru, majku koja se bori zaštititi svoju kćer od užasa rata. Iako je prvotno bila predviđena za ulogu kćeri, izborila se za ulogu majke, pokazavši nevjerojatnu glumačku zrelost. Taj joj je nastup 1961. donio Oscara za najbolju glumicu, čime je ušla u povijest kao prva osoba koja je osvojila tu prestižnu nagradu za ulogu na stranom jeziku. Zanimljivo je da nije prisustvovala dodjeli, strahujući da će se onesvijestiti od uzbuđenja, a vijest o pobjedi javio joj je Cary Grant telefonskim pozivom u Rim.

Tijekom 1960-ih i 1970-ih Sophia Loren bila je jedna od najpopularnijih i najplaćenijih glumica na svijetu, a njezino partnerstvo s Marcellom Mastroiannijem postalo je legendarno. Zajedno su snimili niz filmova koji su postali klasici, uključujući Oscarom nagrađenu komediju "Jučer, danas, sutra" i "Brak na talijanski način", za koji je zaradila drugu nominaciju za Oscara. Njezina karijera obuhvaća suradnje s velikanima poput Marlona Branda, s kojim se navodno nije slagala na snimanju filma "Grofica iz Hong Konga", Gregoryja Pecka i Charltona Hestona. Njezin talent i ljepota donijeli su joj status ne samo filmske dive, već i globalne ikone stila, a Američki filmski institut uvrstio ju je među najveće ženske zvijezde u povijesti filma.

Njezina najveća životna ljubav bio je Carlo Ponti, s kojim je provela 50 godina, sve do njegove smrti 2007. godine. Njihova veza bila je puna izazova; budući da razvod u Italiji tada nije bio dopušten, par se vjenčao u Meksiku 1957., no brak je poništen kako bi izbjegli optužbe za bigamiju. Kasnije su postali francuski državljani kako bi Ponti mogao dobiti razvod i legalno se vjenčati sa Sophijom 1966. godine. Put do majčinstva također je bio težak; nakon dva spontana pobačaja, rodila je dvojicu sinova, Carla Pontija mlađeg (1968.) i Edoarda Pontija (1973.), koji su joj danas najveća radost. Edoardo, koji je redatelj, režirao je njezin hvaljeni povratnički film "Život pred nama" 2020. godine, u kojem je s 86 godina briljirala u ulozi Madame Rose.

Život Sophije Loren prepun je nevjerojatnih anegdota. Godine 1982. provela je 17 dana u talijanskom zatvoru zbog utaje poreza, za što je kasnije pravomoćno oslobođena, tvrdeći da je krivnju snosio njezin računovođa. Oscar koji je osvojila za "Dvije žene" ukraden je iz njezine vile, no Akademija joj je kasnije izdala zamjenski. Osim glume, lansirala je i vlastitu liniju parfema i naočala. Godine 2004. osvojila je nagradu Grammy za najbolji govorni album za djecu, zajedno s Billom Clintonom i Mihailom Gorbačovom. Kao strastvena navijačica nogometnog kluba Napoli, jednom je u šali obećala striptiz ako se klub plasira u prvu ligu.