Jedna od kandidatkinja neće biti u MasterChef kuhinji zbog bolesti: 'Nadam se da će brzo ozdraviti'

Andi Ismail

Plesač koji je oduševio Martinu: Još uvijek se tresem, zbog plesa su me vrijeđali, mislio sam odustati

- Bila je to doslovna magija. Ne mogu ni opisati emocije koje sam osjetio na toj velikoj pozornici! Kad je Martina pritisnula zlatni gumb, trebao sam nekoga da dođe i uštipne me na toj pozornici, bio je to nadrealni trenutak i definitivno vrhunac cijelog mog života, kazao nam je mladi plesač