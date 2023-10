U 'Večeri' je spremio kaktus i odnio pobjedu, a sad je u 'Supertalentu' sve raznježio životnom pričom

Nakon četvrte audicijske emisije 'Supertalenta' mnogi su među natjecateljima primijetili Princa Petra i sjetili ga se još iz travnja kada su ga gledali u RTL-ovoj emisiji 'Večera za 5 na selu', gdje je i pobijedio. U 'Supertalentu' je osvojio simpatije žirija sa svojom životnom pričom, ali i svojim performansom ponovnog rađanja iz jajeta koji je potpuno iznenadio žiri.

- Ja bih rekao da je moj najveći talent volja za životom. Igrom slučaja, ne mojom krivicom, meni je bila prepisana smrtna kazna u inozemstvu gdje sam živio, boravio i radio. Teško mi je o tome malo i pričati jer opet to ostavlja malo taj isti utisak, jer jednom kad ti netko kaže da će ti oduzeti život, ti se s tim i pomiriš - započeo je pa nastavio:

VEZANI ČLANCI

- Tu su bile uključene i tuče i izgladnjivanja, i dan danas mi svi pričamo o tome, kao gle, dokle si stigao, a što se sve moglo desiti. Uz obitelj i prijatelje i građane grada Grožnjana i druge građane diljem Hrvatske, bio je prikupljen taj novac da bi oni meni skinuli tu smrtnu kaznu, i hvala svima onima koji su me dočekali u Hrvatskoj taj trenutak, to mi je trebalo. Ja nakon svega što sam prošao, maltretiranje u osnovnoj, pa u srednjoj, pa kad sam bio momak, pa nedavno sad kad sam već neki odrastao muškarac, jednostavno, stvorio sam taj neki novi svijet koji je za mene divan. Pošto i jesam senzibilan i emotivan, udare i mene emocije, a kroz ples se najviše fizički oslobodim, a kroz slikanje se oslobađam psihički. I onda sam došao do toga da se bolje opet roditi, nego neke stvari prebroditi. Idem dalje kroz život takav kakav jesam - ispričao je svoju priču.

Nakon nastupa, Martina je rekla da joj se jako svidjelo. - Mislim da za tebe postoji jako puno prostora ako se tome posvetiš - rekla je Martina, a Maja se složila da je ovo zaista nesvakidašnje.

- Zaista izgledate drugačije i posebno, nešto što je ovako s ponovnim rođenjem doista zanimljivo - rekao je Fabijan.

Podsjetimo, Petar je rođen u Čapljini, odrastao u selu Radišići pokraj Ljubuškog, živi u Grožnjanu, a u večeri kada je kuhao bio je prvi koji se odvažio pripremiti kaktus.

VIDEO Anđa Marić otkrila da je imala 19 godina mlađeg ljubavnika: 'Za njih je zrela žena sveti gral'