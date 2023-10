Jedan od naših najpoznatijih sportaša postao je otac: 'Uspjeli smo'

Vaterpolist Jadrana i reprezentativac Hrvatske Jerko Marinić Kragić i njegova djevojka Ana Koro postali su roditelji kćerkice, a vijest o rođenju Jerko je objavio na svom Instagram profilu.

- Uspjeli smo, 2.10. 2023., piše pokraj Jerkove fotografije iz rodilišta. Na prinovi su mu čestitali i iz njegova kluba Jadran, a u objavi su otkrili i ime djevojčice.

"Naš kapetan Jere Marinić Kragić danas je postao tata prekrasne djevojčice Maris. Čestitamo!" napisali su na Instagramu.

Jerko i njegova partnerica, dizajnerica interijera Ana poznaju se više od 10 godina, ali tek su prošle godine postali par. Uskoro planiraju i vjenčanje.

- Vezan sam uz obitelj. Uvijek su mi davali vjetar u leđa i cijelu karijeru su uz mene. Zahvaljujući njihovoj podršci kao kruna moje karijere bila je prošlogodišnja titula europskog prvaka, kazao je Jerko u razgovoru za Gloriju.

- Osjećam se super zato što počinje novo poglavlje u našem životu i radujem se svim izazovima koji nas čekaju. U našem domu je poprilično veselo. Jerko je brižan partner i na njega se uvijek mogu osloniti, dodala je Ana.

Podsjetimo, kao igrač je Marinić Kragić eksplodirao na lanjskom EP-u u Splitu i bio je jedan od najzaslužnijih za naše zlato na domaćem terenu. Dobar dio hrvatske sportske javnosti zna onu priču o njemu da je kao navijač bio privođen zbog izgreda u St. Étienneu 2016. godine.

Prije sedam godina u hrvatskom se sportu dogodila jedna od najvećih navijačkih sramota u povijesti. Na Europskom prvenstvu 2016. godine Hrvatska je u drugoj utakmici skupine D u francuskom Saint Etienneu remizirala sa Češkom 2:2. Iako je Hrvatska vodila 2:0 i kontrolirala susret, Češka je u posljednjih 15 minuta susreta izjednačila, ali to nije bilo u centru pažnje na toj utakmici.

Ono što je obilježilo susret su neredi hrvatskih navijača koji su velikom bakljadom uzrokovali prekid utakmice. Hrvatski reprezentativci došli su pred tribinu s našim navijačima i molili ih da zaustave nerede. Morala je reagirati i policija.

Među uhićenim navijačima koji su izazvali nerede bio je i sadašnji hrvatski vaterpolski reprezentativac Jerko Marinić Kragić. Internetom su se tada širile razne fotografije i informacije o huliganima koje je tadašnja predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović prozvala orjunašima, a bili su i povezivani s navijačkom skupinom Torcida.

Marinić Kragić također je poznat kao veliki ljubitelj i navijač Hajduka, ali pred sucem je negirao krivično djelo rekavši da nije pripadnik Torcide i da nema ništa protiv HNS-a.

- Nisam napravio baš ništa. Činjenica je da je prekid utakmice izazvan bakljadom, a ja nisam bacio baklju, niti me se za to teretilo. Ali znate kako je bilo tada, u nedostatku informacija mediji napišu nešto, priča se zavrti, i šira javnost te poistovjeti s tim događajem. I to traje...- rekao je Marinić-Kragić.

No ipak nešto važnije, kao igrač je eksplodirao na lanjskom EP-u u Splitu i bio je jedan od najzaslužnijih za naše zlato.

